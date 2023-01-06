樓價指數升0.29%　續處於2017年5月水平

中原城市領先指數CCL最新報157.22點，按周升約0.29%，是反映12月15日美國加息半厘當周的市況，指數繼續處於2017年5月水平。CCL連升2周，是2022年5月初以來首見，累升約0.54%。樓價擺脫了早前連跌的局面，近4周，CCL三升一跌累跌約0.29%，進入反覆尋底階段。CCL由自己歷史高位191.34點累跌約17.83%。

CCL六大指數齊升2周，樓價有尋底的迹象。受惠於美國放緩加息，防疫限制取消，通關在即等，樓市氣氛明顯好轉，成交量上升，顯示有市民搶先入市。展望新春後CCL尋底成功，樓價短期內有望回穩。1月5日政府宣布落實與內地通關第一階段於1月8日起實施，對本地樓價的影響，將於2月上旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.12點，按周升約0.52%，連升2周共0.83%。CCL(中小型單位)報155.38點，按周升約0.41%，連升2周共約0.66%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣繼續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報166.20點，按周跌約0.28%，處於2018年2月水平。

四區方面，港島、九龍及新界東齊升2周，樓市尋底迹象明顯。九龍CCL_Mass報152.30點，按周升約1.01%，連升2周共約1.64%，處於2017年7月水平。新界東CCL_Mass報171.43點，按周升約0.84%，連升2周共約2.14%，處於2017年12月水平。港島CCL_Mass報約156.57點，按周升約0.43%，連升2周共約0.62%，處於2017年1月水平。新界西CCL_Mass報144.96點，重返2017年9月水平，按周跌約0.32%，連跌3周共約1.14%。