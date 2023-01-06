【產經直播】港股抖氣 等新催化劑再上？
2023年01月06日 16:14
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港股連升四日累彈逾千點後，終於抖抖氣。恒指周五(6日)高開168點後走勢反覆，午後失守兩萬一關口，曾低見20,862點，收市最終跌60點，報20,991點，成交1,482億元。港股近期利好消息盡出，中港兩地通關終有期，市場仲有無催化劑拉升大市？
中國銀保監會表示，有4間保險公司償付能力數據不真實，包括友邦保險(01299)旗下友邦人壽，中國人保(01339)子公司人保壽險、浙商財險以及安誠財險，將依法依規予以處理。友邦回應指已於去年第3季度完成整改，股價早段仍受挫，一度跌近3%，低見86.5元，其後收跌1%，報88.2元。事件對友邦影響有幾大？
渣打銀行股價隔晚在倫敦一度抽升21%，事關有傳中東銀行阿布扎比第一銀行考慮提出收購，惟其後該行發聲明澄清曾初步研究收購可能，但已停止評估。雖然消息是「無米粥」，但渣打(02888)今日仍彈逾4%，該股前景有何看法？
內地A股光伏股掀漲停，港股的相關板塊亦都逆市做好。內地傳媒報道指，因訂單需求強勁且設備成本下降，內地多家太陽能電池板製造商正臨時推出提產計劃。信義光能(00968)及同系的信義能源(03868)，福萊特玻璃(06865)、新特能源(01799)齊齊勁升，可否追入炒一轉？另外，火電股亦繼續有炒作恢復澳洲煤進口憧憬，水位仲有幾多？
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