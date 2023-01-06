【產經直播】港股抖氣　等新催化劑再上？

港股連升四日累彈逾千點後，終於抖抖氣。恒指周五(6日)高開168點後走勢反覆，午後失守兩萬一關口，曾低見20,862點，收市最終跌60點，報20,991點，成交1,482億元。港股近期利好消息盡出，中港兩地通關終有期，市場仲有無催化劑拉升大市？

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