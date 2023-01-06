香港退休計劃協會：應提高退休社會保障福利可轉移性

香港退休計劃協會表示，在香港市民的退休計劃之中，大灣區可以發揮的作用，並提出了建議，加快大灣區轉型為香港市民的理想退休目的地。該會引述政府統計處的研究顯示，57.9%受訪的退休人士有意移居大灣區的內地城市，其中以深圳及廣州為首選。

該會指，大灣區倡議的重要性不斷增加，需要相應提高社會保障福利的可轉移性。 目前，香港、澳門及內地各自設有社會保障援助或保險計劃。符合規定條件，並選擇在廣東或福建省永久退休的長者綜援受助人，可申請綜援長者廣東及福建省養老計劃，繼續領取月度及年度長期補助金；該會建議在參與、供款或提取方面，進一步改善大灣區社會保障福利的可轉移性。

另外，該會表示，強積金供應商應確保僱主及僱員認識大灣區這個退休選項；建議供應商網絡，為僱主及僱員提供有關大灣區退休選擇的全面第一手資訊。同時，應開發創新強積金產品，針對大灣區獨有的問題。考慮到目前的可扣稅自願性供款及特別自願性供款，可以推廣以大灣區主導的固定金額自願供款，藉以支持未來大灣區的醫療或居住費用。大灣區居民的特別自願性供款，亦應容許作為額外退休儲蓄。

香港退休計劃協會大灣區研究小組聯席負責人兼美世亞洲財富及投資業務負責人李子恩表示，充分及可持續的退休制度，需要採取多元支柱的方針；支柱的設計協調統一，將可促進退休福利及退休人士的流動性。雖然大灣區已引入一些靈活的措施，促進人才／退休人士流動，但如有更多聯繫及激勵，將可為個人帶來更大利益。