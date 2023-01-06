美滙重上105　道期升40點

美匯指數升上105.28；港匯見7.8109；離岸人民幣(CNH)報6.8662；美元兌日圓報134.26；歐元處1.0526；英鎊報1.1913。金價穩升至1,837美元。油價微升，布油報78.95美元，紐油處73.95美元。比特幣企16,784美元。道指期貨升40點。

●有「小非農」之稱的美國ADP就業報告好過預期，但市場擔心聯儲局立場續鷹，港股連升4日後，全日回吐60點或0.29%，收報20,991點，失守21,000點關。

-阿布扎比第一銀行放棄收購，渣打照升4.4%。

-再鼎醫藥曾飆46%，治肺癌藥研究達主要終點總生存期。

-新股專輯：粉筆以9.9元上限定價，1手中籤率7.58%。

焦點經濟數據：

18:00 歐元區11月零售銷售、12月消費物價指數

21:30 美國12月非農業就業人口變動、12月失業率、11月耐用品訂單

●布拉德：美經濟今年「軟着陸」機會升。

●中國經濟：

-中國據報擬放寬內房「三條紅線」考核，內房物管股揚。

-花旗：今年內地GDP料按年增5.3%，人幣6.9水平上落。

-阿里張勇等21位民營企業家齊唱好中國經濟。

-史上最平！國產Tesla大減價救亡，Model 3僅售22.99萬人幣。

●港府一系列金融科技投資推廣和配套，助提升金融服務競爭力。

●本地樓市：

-赤柱環角道豪宅地已截標，至少收4份標書。

-樓價指數升0.29%，續處於2017年5月水平。

-差估署：去年11月私宅落成量按月減少37.2%。

-響頭炮！鴨脷洲凱玥下周一標售4伙四房大宅。

-美聯布少明：本港樓市見底，設400人通關團隊迎內地客。

-海典灣套三房減至1020萬沽，5年輸210萬。