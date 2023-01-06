地政總署：去年獲批預售樓花逾2.1萬伙 見4年高
2023年01月06日 18:30
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地政總署資料顯示，上月新申請預售樓花同意書共錄6宗，涉及單位1,513伙，單位量雖然按月減48%，但累積待批預售樓花單位增至21,568伙。回顧2022年全年，獲批預售樓花的項目共有38個，合共21,078個單位，為2018年後、近4年高位。
上月新申請預售樓花項目當中有4個市區項目，包括鷹君(00041)與港鐵合作的何文田站發展項目第2A期及第2B期，分別提供418伙及572伙，預計關鍵日期為2024年底及2025年初。華懋集團與市建局合作的深水埗東京街項目，涉198伙，預計關鍵日期為2025年6月。另市建局的土瓜灣春田街「煥然懿居二期」，提供260伙。
同時，有2個新界項目入紙申請預售，包括華懋集團的西貢蠔涌項目，涉40伙。雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢或有關公司持有的大嶼山嶼南道洋房項目，提供25伙，預計關鍵日期為2024年12月。
至於，上月獲批預售樓花的項目共有2個，合共524個單位，較11月份432伙，高出約21%。兩個項目分別為嘉里建設(00683)、信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第4B期，涉368伙。麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，涉及156伙。