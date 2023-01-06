專家樓評：發展商延期交樓期間失業　為何險撻訂？

過往提過，新盤入伙前半年左右已經可以申請按揭。不過，不要以為銀行出了「按揭確認信」，便「十拿九穩」必定能批出按揭。一旦新盤要延期成交，即使銀行已出了「按揭確認信」，仍有可能在客戶正式提取貸款前，要求再補充入息證明等資料，如若申請人在延期交樓期間，入息或信貸狀況有變，或會影響到銀行最後煞停審批。

近日，本行有相近的客戶求助個案，客戶於2022年6月時已收到銀行批出按揭確認信，但發展商卻通知客戶要延期約半年，至2023年1月才收樓，客戶不以為意，以為銀行已經批出按揭，便很放心的等待入伙，期間客戶更「裸辭」，一心想着休息一下，過年後再找工作，專心處理搬屋、裝修的事宜。客戶在去年12月時，收到銀行要求補交最近的入息證明的資料時，客戶才驚覺「出事」了！他已近三個月沒入息，為通過銀行的入息要求，要「臨時臨急」去找合適的按揭擔保人，極之驚險下才能過關，避過撻訂的危機。

其實除了「裸辭」外，亦有其他客戶因為新盤延期交樓期間的信貸評級改變或入息減少等因素，而令按揭申請有阻礙，因此建議不要因銀行已批出按揭便太「老定」，在正式成交前盡量不要「裸辭」，同時要保持良好信貸狀況，免生意外。萬一真的出現了這類「意外」情況，建議要立即找專業按揭代理幫手，預早「拆彈」，避免臨尾「撻訂」收場。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣