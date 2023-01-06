【通關效應】中原：港人到內地購房查詢十級跳　將安排北上睇樓團

中原地產葵青及東涌營業董事梁善球表示，隨着着中港恢復通關、放寬港車北上等利好消息出台後，過去一星期中原接獲港人到內地購房的查詢「十級跳」，未宣布開關前，平日一般零查詢，但最近一周急增至每日平均有10個查詢，除致電查詢外，客戶亦會親身到展銷廳了解詳情。

梁善球又指，迎接通關後北上置業需求增加，中原位於荃灣南豐中心及如心廣場、海之戀商場的大灣區展銷廳準備重開，公司現正密鑼緊鼓籌劃大灣區項目來港展銷，稍後進一步通關，公司將會安排北上睇樓團。

中原地產(中國內地)總裁李耀智表示，2022年1至11月，全國商品房銷售面積12.1億方米，按年跌23.2%，同期銷售額11.9萬億元，按年跌26.6%。目前中國內地樓市整體仍然低迷，預計疫情緩和後，可刺激物業成交量增加，預計今年樓市應會表現不錯，一線城市相對看好，預計成交量會明顯增加，二、三線城市料復甦較慢。

李耀智指，近年很多香港人北上置業，當中大灣區城市尤其受歡迎。但礙於疫情不息，內地實施封關及嚴格封控，2022年大灣區城市港人買家人數較疫情前大跌9成。而2019年至2022年，港人大灣區成交總數約5,212宗，首三甲城市為中山 、深圳及珠海。

李耀智表示，中原中國內地規模去年有所收縮，現時約有2萬名營業員及後勤，分行數目約863間。料今年人手及分行數目維持現有水平，服務範圍則會擴大，配合通關及港府搶人才措施，中原中國加強功能，招攬及統籌內地人才南下香港。

此外，去年特首施政報告提出「高端人才通行證計劃」，勞工及福利局日前公布已接獲2,600個申請，並已批出1,400個，獲批人士隨時可獲得通行證。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該計劃再加上多年來的優才計劃，為香港樓市注入了動力。中原地產及中原中國將在廣州、深圳、上海及香港四地開設「優才顧問中心」，於各中心內將有法律團隊、移民顧問，以及專業營銷團隊為有意來港的高端人才，提供專業顧問服務。

陳永傑指，首季成功通關，物業市場將陸續重回正軌，成交量將率先回升，預計樓價今年亦會從谷底反彈15%。預計一月一手成交量可達1,000宗，二手成交量4,000宗。