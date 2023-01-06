Tesla在華銷情不佳大劈價救亡　入場費26萬元

定價一向偏貴的Tesla(特斯拉)在華銷情未如理想，周五又宣布再次調低內地電動車售價，乃兩個半月來第二次減價促銷，其中面向大眾市場的Model 3及Model S所有車型劈價最少6%，被內地傳媒形容為「歷史新低」。

Tesla於社交平台公布，Model 3和Model Y入場費(後輪驅動)現分別為22.99萬元人民幣(下同，約26.12萬港元)及25.99萬元，比去年10月下旬減價後的售價再低13.53%及10.03%，再次激起一些車主高呼「維權」；同時宣布高檔車型Model S和Model X的入場費分別為78.99萬元及87.99萬元。

Tesla對外事務副總裁陶琳於個人社交平台稱，這次價格調整背後「涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律……堅持以成本定價」，更稱「以實際行動響應國家號召，促進經濟發展，釋放消費潛力，2023(年)我們一起來迎接更美好的生活」。

不過，就在Tesla宣布減價前一天，內地乘聯會公布，Tesla上月新能源乘用車批發銷量僅約5.58萬輛，為5個月新低。中國汽車工業協會周五亦推算，內地上月汽車銷售按年倒退12.1%，也加深外界懷疑Tesla正在劈價救亡。摩根士丹利估計，Tesla的庫存水平上季已升至2020年第三季的高位。

另有消息指，Tesla同時下調了日本的電動車售價，減幅約一成。Tesla香港官網則顯示，Model 3及Model Y後驅型售價分別為34.12萬港元及36.71萬港元，跟去年10月下旬一樣；客服方面亦稱，即使本港的Tesla來自上海廠，暫時未有減價消息，按照以往經驗，跟減機會亦「非常微」。

招銀國際分析師史迹直言，內地市場競爭愈益激烈下，Tesla要進一步減價、拓展在低線城市的銷售網絡，還預期今年內地電動車新增產能會超過需求的增長，Tesla上海超級工廠的產能利用率恐跌至80%或以下。

內地新能源汽車購置補貼已於上月底結束其歷史使命，商務部新聞發言人束珏婷稱，這會連同疫情影響令汽車消費市場出現一定波動，擴大汽車消費面臨一定壓力，惟內地經濟「韌性強、潛力大」，防疫措施不斷優化調整，而且經濟有望回升，預計今年汽車消費市場整體保持增長，政府會「多措並舉」穩定和擴大汽車消費。