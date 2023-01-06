日出康城MALIBU一房獲投資客640萬承接

二手樓價回落，吸引收租客重現，將軍澳日出康城MALIBU一房單位，獲投資客以640萬元承接，租金回報率料約3厘。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯謝國安表示，北角維峯中層B室，實用面積約280方呎，一房間隔，獲同區上車客以約650萬元購入，呎價約23,214元，原業主於2013年11月以約593.2萬元購入，轉手帳面獲利約56.8萬元，物業升值約9.6%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，天后莊苑高層D室，實用面積約517方呎，原則三房間隔，現改為兩房連主人套房，成交價870萬元，呎價約16,828元，原業主於上月才放盤求售，叫價970萬元，減價100萬元成交。

－－－－－

九龍區

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園1月暫錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約14,395元，屋苑7期2座高層D室，實用面積約966方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,580萬元成交，呎價約16,356元。

●世紀21家天黎振傑稱，西南九龍帝峯．皇殿8座中層B室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，望遠海景，以2,420萬元成交，呎價約23,842元，原業主於2010年7月以1,509萬元購入，持貨13年帳面蝕911萬元，期內升值約60%。

●中原許永生指，長沙灣一號．西九龍1座中層C室，實用面積約864方呎，套三房間隔，另設儲物房，享內園景及山景，最初開價1,298萬元，議價後以1,200.38萬元成交，呎價約13,893元，新買家為外區客，原業主持貨約10年，帳面僅賺65.78萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯黃麗貞稱，將軍澳日出康城MALIBU第3B座中層E室，實用面積約368方呎，一房間隔，業主最初以650萬元放盤，終略減10萬元，獲收租客以640萬元承接，呎價約17,391元，以同類型一房單位月租大約1.6萬元計，租金回報率料約3厘。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑E座高層1室，實用面積約639方呎，三房間隔，去年6月未補價第二市場放盤叫價598萬元，近日調整叫價至488萬元，終獲買家以438萬元承接，累減160萬元，減幅約26%，呎價約6,854元。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山嘉華星濤灣1座低層I室，實用面積約467方呎，兩房間隔，享海景，放盤兩星期，原先叫價680萬元，減30萬至650萬元獲買家承接，減幅約4.4%，呎價約13,919元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山翠擁華庭11座中層D室，實用面積約696方呎，三房間隔，望園景，放盤4個月，原先叫價780萬元，減幅約2.6%，減價20萬至760萬元獲承接，呎價約10,920元，原業主持貨逾3年多帳面蝕95萬元。

●中原徐可志表示，馬鞍山曉峯灣畔4座高層D室，實用面積約653方呎，套三房間隔，放盤時開價約850萬元，議價後妁800萬元易手，呎價約12,251元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍名城3座北翼低層A室，實用面積約677方呎，三房間隔，放盤5個月，當時叫價1,168萬元，調整叫價減123萬元，獲買家以1,045萬元承接，減幅約10.5%，呎價約15,436元。

●中原陳敬天指，沙田第一城1月至今暫錄約7宗二手買賣，最新錄得10座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時開價約450萬元，議價後減價2萬元以448萬元易手，呎價約13,700元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價750萬元，調整至650萬元成功沽售，減價100萬元，減幅約13.3%，呎價約15,588元。

●中原曾展鵬稱，沙田花園城2期雅翠苑中層A室，實用面積約350方呎，兩房間隔，去年11月份放盤時叫價約500萬元，經多番減價後，以429萬元易手，累減71萬元，呎價約12,257元，新買家為長線投資者，料可享約3.5厘租金回報。

●美聯楊浩然表示，大埔新峰花園7座高層D室，實用面積約888方呎，套三房間隔，原業主套現，開價900萬元，新買家趁低入市，議價25萬元，單位終以875萬元成交，呎價約9,854元。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺綠悠軒5座中層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，望山景，新近以495萬元易手，呎價約11,124元，原業主曾開價600萬元，累減105萬元後沽出。

●美聯湯少建指，天水圍嘉湖山莊景湖居14座中層E室，實用面積約446方呎，大單邊兩房單位，單位放售兩小時即獲區內客睇樓，議價5萬元，速以435萬元成交，呎價約9,753元。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑D座低層14室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價47萬元，區內首置客遂便決定於已補價自由市場以368萬元購入自住，呎價約8,867元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑F座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，區內客一直有意入市，考慮到近年樓市回落，見單位屬高層戶，附有裝修，決定在已補價自由市場以373萬元購入，呎價約9,302元。

●利嘉閣譚健偉透露，荃灣全．城滙5座中層B室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享內園景，叫價約950萬元放售，獲買家洽購，議價後累減約92萬元，以約858萬元易手，呎價約19,815元，原業主2017年斥約705.2萬元一手購入，帳面獲利約152.8萬元。

●中原賴文城指，荃灣全‧城滙8座中層B室，實用面積約427方呎，兩房間隔，最初開價1,028萬元，連月減價後，終以853萬元沽出，呎價約19,977元，減幅約17%，新買家為上車客，睇樓一年多，見樓市回暖，便趕緊出動入市。

●中原凌活忠表示，荃灣海濱花園4座高層A室，實用面積約583方呎，三房間隔，享全海景，去年7月開價880萬元，原業主即將移民，累減190萬元或約21%，以690萬元獲承接，呎價約11,835元，新買家為上車客，屋苑1月首5日速錄4宗買賣。

●中原曾日昇表示，青衣區1月錄約18宗二手買賣，青衣翠怡花園7座中層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，享小海景，上月以550萬元放售，經議價後，剛以502萬元易手，呎價約13,641元，新買家為上車客。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣翠怡花園1座中層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，早前開價約450萬元放售，議價後略減約5萬元，近日以約445萬元易手，呎價約12,092元。

●中原黃國強稱，青衣盈翠半島12座高層D室，實用面積約653方呎，套三房間隔，數年前已重新裝修，兩房間隔，兩細房打通作衣帽間，去年放盤價1,380萬元，12月下調至1,150萬元，終以1,100萬元沽出，呎價約16,845元，減幅約20%。

－－－－－－