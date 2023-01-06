蝕讓潮未退！何文田三房6年勁蝕490萬　海典灣4年貶17%

樓市氣氛雖有好轉迹象，但市場仍有業主蝕讓出貨套現。馬鞍山海典灣套三房單位，減價後以1,020萬元沽出，原業主持貨約5年，帳面虧蝕約210萬元離場。

中原陳鴻霆表示，上述單位為2座高層A室，實用面積約671方呎，開價約1,065萬元，減價45萬元獲用家承接，呎價約15,201元。原業主於2018年以1,230萬元購入，期內帳面貶值約17%。

何文田豪宅亦錄二手買賣，但樓價都未見「起色」。市場消息透露，皓畋一個中層單位，實用面積約865方呎，套三房間隔，市傳以約1,860萬元轉售，呎價約21,503元。原業主於2017年初購入，近6年帳面貶值逾490萬元，期內樓價跌幅近21%。

即使優質單位也要蝕讓才獲承接。美聯殷勒麟指，紅磡海濱南岸3座極高層F室兩房戶，實用面積約432方呎，可望小海景，原業主一直自用，近月打算到外地發展，以918萬元放盤，減價80萬元，獲外區分支家庭斥資838萬元即睇即買，呎價約19,398元，原業主2019年4月以約905萬元購入，轉手帳蝕67萬元。

將軍澳日出康城再錄蝕賣個案。中原黃仕斌稱，晉海3B座低層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，累減252萬元，剛售748萬元，呎價約14,930元。原業主2019年3月以830萬元購入，持貨近4年帳面損手82萬元。該屋苑1月已錄至少兩宗虧蝕買賣。