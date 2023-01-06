豪宅新盤續受追捧　4日錄逾9宗5千萬以上成交

中港通關有期，豪宅新盤湧現成交。據統計，一手市場4日之內已錄得至少9宗5,000萬元以上的大額成交，涉及的總成交金額達7.8億元。其中，啟德項目以每方呎約43,655元售出四房戶，單位成交價逾9,100萬元。

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房1.15億元沽

●啟德澐璟四房售9,115萬元

●馬鞍山泓碧3,300萬元沽特色天池屋

●元朗Grand YOHO第二期單日沽5伙 共涉4,745萬元

●鴨脷洲凱玥首推4伙招標發售

上述即將標售的4個單位均位於第3座，包括9樓A室、同層B座、10樓A室及同層B室，實用面積為3,316及3,627方呎，同屬四房連書房及衣帽間間隔，分別各設私人升降機大堂及3個儲物房。招標期由1月9日至3月8日。資料顯示，該盤提供295伙，單位實用面積1,340至9,663方呎。

●馬頭角賈炳達道瓏碧一房連家具售782萬元

●觀塘安峯一房終止交易

據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團旗下觀塘安峯，最新錄得一宗終止交易個案。項目的第2座15樓C室，為實用面積377方呎的一房間隔，原本於2021年2月簽訂正式買賣合約以874.23萬元沽出，當時呎價約23,189元，惟交易已於周四(5日)終止。資料顯示，該盤於2021年2月首批推出68個單位。而扣除上述單位，項目至今累沽2伙，套現2,700.84萬元。