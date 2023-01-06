豪宅新盤續受追捧 4日錄逾9宗5千萬以上成交
2023年01月06日 22:04
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中港通關有期，豪宅新盤湧現成交。據統計，一手市場4日之內已錄得至少9宗5,000萬元以上的大額成交，涉及的總成交金額達7.8億元。其中，啟德項目以每方呎約43,655元售出四房戶，單位成交價逾9,100萬元。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS四房1.15億元沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，再錄「億」元大額成交。該盤周五(6日)沽出第1座15樓A室，實用面積2,140方呎，採四房兩套間隔，另設儲物室連洗手間，成交價1.15億元，呎價約53,738元。項目已屆現樓，開售至今累售22伙，當中5伙為特色戶，總套現逾28億元。
●啟德澐璟四房售9,115萬元
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(6日)以約9,115.2萬元沽出第1座11樓A室，實用面積2,088方呎，四房間隔，呎價約43,655元。項目開售至今透過招標累沽約22伙，吸金逾10.7億元。
●馬鞍山泓碧3,300萬元沽特色天池屋
碧桂園(02007)等旗下馬鞍山泓碧，周五(6日)透過招標以3,300萬元售出特色天池屋。上述為第5座15樓D室，實用面積1,207方呎，屬三房一套連雙天台單位，天台面積約1,005方呎，並附設天際游泳池，享吐露港海景，成交呎價約27,340元。據悉，該單位的長方型客飯廳設有全落地玻璃趟摺門相連海景平台，加上層與層高度有約3.5米，空間感十足。資料顯示，該盤全盤提供547伙，迄今售出530伙，套現逾62億元。
●元朗Grand YOHO第二期單日沽5伙 共涉4,745萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗Grand YOHO第二期，周五(6日)連沽5伙兩房戶，單日吸金4,745.84萬元。上述單位成交價介乎874.16萬至998.48萬元。該盤於過去三周內已沽出35伙。
●鴨脷洲凱玥首推4伙招標發售
合景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥周四(5日)深夜突擊於項目網站上載首份銷售安排，落實下周一(9日)起以招標形式推售4伙，成為2023年首個推售的全新盤。
上述即將標售的4個單位均位於第3座，包括9樓A室、同層B座、10樓A室及同層B室，實用面積為3,316及3,627方呎，同屬四房連書房及衣帽間間隔，分別各設私人升降機大堂及3個儲物房。招標期由1月9日至3月8日。資料顯示，該盤提供295伙，單位實用面積1,340至9,663方呎。
●馬頭角賈炳達道瓏碧一房連家具售782萬元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周五(6日)沽出一伙一房戶，單位為19樓C室，實用面積281方呎，層與層高度有約3.45米，設三合一露台，享開揚景觀，連全屋家具以782萬元成交，呎價約27,829元。發展商表示，項目預計於今年第一季交樓，全盤迄今累沽34伙，套現逾2.7億元。
●觀塘安峯一房終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團旗下觀塘安峯，最新錄得一宗終止交易個案。項目的第2座15樓C室，為實用面積377方呎的一房間隔，原本於2021年2月簽訂正式買賣合約以874.23萬元沽出，當時呎價約23,189元，惟交易已於周四(5日)終止。資料顯示，該盤於2021年2月首批推出68個單位。而扣除上述單位，項目至今累沽2伙，套現2,700.84萬元。