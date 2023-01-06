就業數據強勁　美股道指升389點

美國去年12月非農就業職位新增22.3萬個，多過市場預期的20.2萬個，反映近期美國勞工市場強勁；而時薪按年增幅僅4.6%，少過預期，預示通脹壓力減緩。美股3大指數周五早段向好，道指升389點，至33,319點；標指升42點，至3,850點；以科技股為主的納指升99點，至3,850點。

港股夜期報21,132點，升62點；高水140點。

展望後市，美國投資界名宿、Omega Advisors創始人Leon Cooperman表示，短期內實在「看不到牛市」，對今年美股的期望很低。他認為，標指全年保持在3,600至4,600點之間的機率為50%，有45%機會跌至3,000點水平附近。

值得留意的是，近期多隻散戶焦點股走勢都出現異動。曾經在去年炒至天價、市值一度超越阿里巴巴的「港產金融科技股」尚乘數科周四突然暴漲1.99倍，並於周五早段續漲6.84%。該股距離限售期解禁不到一周，投資者應小心避免在高位接貨。

至於較多外國散戶關注的「迷因股」Bed Bath & Beyond(3B家居)，據報準備申請破產，此前其於關鍵的假日季節銷售額未達預期，股價早段曾跌23.37%。

連鎖超市Costco公布，其於截至1月1日止的5周內淨銷售額為821.6億美元，按年升7.6%；期內同店銷售按年增長4.5%。公司股價早段升5.38%。