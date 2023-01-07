東方日報B1：華救房企　「三道紅線」讓路

內地決心救樓市，連在疫情爆發首年對房企財務指標設下的「三道紅線」政策亦要「讓路」。

為了實現穩經濟的首要目標，內地再顯拯救樓市的決心，就連在疫情爆發首年對房企財務指標設下「三道紅線」政策亦要「讓路」！事緣內地預告，今年還會推出新舉措，側重研究解決改善房企資產負債情況後不久，外媒周五引述消息指，當局有意把「三道紅線」試點過渡期由原本今年6月底延長至少6個月的同時，計劃放寬房企的借貸上限，容許一些房企加槓桿，爭取更多資源化解債務風險。

報道指出，當局將「階段性」上調房企負債年度增速上限，其中對全部指標符合監管要求的「綠檔」房企，不再設年度負債增速上限，且「綠檔」房企買地可以用保函代替保證金。不過，這些方案仍在審議中，相關措施可能會調整。

兩年多前推出的「三道紅線」意在限制房企有息債務規模，要求包括房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，及現金短債比不得小於一倍。據規定，3條線全踩的房企有息負債不能增加，即使全部指標符合監管層要求，房企有息負債規模年增速最多為15%。措施在疫情爆發期間推出，房企銷售困難加上融資渠道收緊，債務違約相繼發生。

中金公司表示，政策調整已使得房地產部門的金融條件處在一個相當寬鬆狀態，謂疫情的不確定性下降、保交樓得到資金支持，行業經歷大幅調整後基數已不高，相信刺激需求政策的效果可能逐步顯現，今年房地產周期企穩的概率在上升。

另一家陷債務困境的龍光據報將在2月中旬前完成對境外債務重組方案的調整，並擬於4月底前爭取方案獲通過。