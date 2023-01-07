東方日報B1：華救房企 「三道紅線」讓路
2023年01月07日 00:03
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內地決心救樓市，連在疫情爆發首年對房企財務指標設下的「三道紅線」政策亦要「讓路」。
為了實現穩經濟的首要目標，內地再顯拯救樓市的決心，就連在疫情爆發首年對房企財務指標設下「三道紅線」政策亦要「讓路」！事緣內地預告，今年還會推出新舉措，側重研究解決改善房企資產負債情況後不久，外媒周五引述消息指，當局有意把「三道紅線」試點過渡期由原本今年6月底延長至少6個月的同時，計劃放寬房企的借貸上限，容許一些房企加槓桿，爭取更多資源化解債務風險。
報道指出，當局將「階段性」上調房企負債年度增速上限，其中對全部指標符合監管要求的「綠檔」房企，不再設年度負債增速上限，且「綠檔」房企買地可以用保函代替保證金。不過，這些方案仍在審議中，相關措施可能會調整。
兩年多前推出的「三道紅線」意在限制房企有息債務規模，要求包括房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%，及現金短債比不得小於一倍。據規定，3條線全踩的房企有息負債不能增加，即使全部指標符合監管層要求，房企有息負債規模年增速最多為15%。措施在疫情爆發期間推出，房企銷售困難加上融資渠道收緊，債務違約相繼發生。
連同當局日前宣布容許新樓價格連跌3個月的城市，可階段性維持、降低甚至取消首置按揭利率下限，住建部更罕有發聲支持「首付比、首套利率該降的都要降低」，消息刺激內房股周五逆市炒上，龍光集團(03380)急彈8.59%至1.39元。合生創展集團(00754)、新城發展(01030)及時代中國控股(01233)升7.55%、6.76%及6.32%。碧桂園(02007)亦彈5.94%至3.03元。
中金公司表示，政策調整已使得房地產部門的金融條件處在一個相當寬鬆狀態，謂疫情的不確定性下降、保交樓得到資金支持，行業經歷大幅調整後基數已不高，相信刺激需求政策的效果可能逐步顯現，今年房地產周期企穩的概率在上升。
另一券商野村亦稱，房策放寬與資本市場預期一致，預料當局在未來幾個月推出更多刺激需求措施，例如撤銷二線城市限購，惟房地產銷售最快到第二季才會有按年增長。該行短期仍看好內房股，包括實力較強的民企龍湖集團(00960)及新城發展。基金管理公司世誠投資(香港)首席執行官王琦則表示，如今買家缺乏信心和價格樂觀情緒，自言對房地產行業持續疲弱及對內地經濟負面影響持謹慎態度。
至於在本輪債務危機的首批「爆煲」房企中國恒大(03333)，據報計劃在下周三與一個離岸債券持有人特別小組的成員舉行首次面對面會議，小組將就恒大上月公布的重組方案提出反建議。該企之前提出的重組方案條款或包括以債務換取在恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)股份。值得留意的是，恒大前執行總裁柯鵬傳被內地警方帶走調查，或涉恒大深圳舊改事宜。
另一家陷債務困境的龍光據報將在2月中旬前完成對境外債務重組方案的調整，並擬於4月底前爭取方案獲通過。