微軟收購動視暴雪有望成行？外媒：得一強力援手...

外媒報道，微軟表示將認可動視暴雪(Activision Blizzard)的員工成立工會，使美國通訊工人工會(CWA)將與微軟站在同一陣線，或有助推動美國聯邦貿易委員會(FTC)與微軟達成和解，以允許微軟以690億美元收購動視暴雪。

FTC早前對微軟收購動視暴提出反壟斷訴訟，稱要阻止微軟史上，以至電子遊戲行業史上最大規模的收購交易。

CWA代表美國電信、媒體、教育和科技產業近50萬名勞工，其公開支持收購被視為一大突破；科技行業與勞工組織之間一向被認為互相充滿敵意。

CWA辦公室主任Jody Calemine表示，微軟的「勞動中立協議」為尋求合併的企業創先河，稱「一直以支持工會為榮的拜登政府應該會承認這點」。勞動中立協議即為，微軟將在動視暴雪工會運動中保持中立。Calemine指，FTC上月決定阻止合併，錯失讓工人在談判桌上真正佔有一席之地的良機。

不過，微軟尋求和FTC達成和解的難度很大，FTC主席Lina Khan曾公開表示，他對有壟斷之嫌的企業有關化解壟斷的承諾不感興趣。FTC律師James Weingarten在 3日向法庭指，該會「始終對任何和解方案持開放態度」，但尚未與微軟有任何實質性討論。

事實上，微軟最重要為尋求平息競爭對手索尼(Sony)的擔憂，承諾《決勝時刻》(Call of Duty)系列將在Playstation遊戲平台上保留10年，但據外媒報道指，相關承諾「幾乎無助改變交易在所有相關市場上被指存在的反競爭性質，包括處於科技行業的手遊和雲端遊戲領域。」