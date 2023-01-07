【東方產評】世界失序損經貿　疫後復甦事難謀

隨着中國正全力走出新冠疫情，理論上，全球經濟有望打破疫情的掣肘，全面恢復正常。之不過，現實卻不容樂觀，皆因中美博弈之下，世界失序，嚴重損害經貿基礎，疫後兩者的競爭亦只會白熱化。全球化的合作共贏基礎既失，世界經濟復甦路途崎嶇，恐無法回復疫前舊觀。

中國改變「動態清零」防疫方針，全力走出疫情，對全球而言，意味需求面有望復常，為經濟復甦帶來正能量，在預期今年歐洲和美國經濟都好大機會步入衰退之下，中國經濟重啟在穩定世界經濟發展上，更是別具意義。

可是，美國奉行反全球化主義，成了阻礙全球經濟復甦的最大絆腳石。典型例子，乃世界貿易組織裁決美國要求產品出口來源地不能標示「香港」的做法不符合規則，美國卻一於少理。如今中國正就美國限制晶片出口向世貿提訴，只怕也是落得相類的結果。

美國帶頭無視世界貿易規則，不會是單一事件，近月世貿判決美國鐵、鋁關稅壁壘違反貿易規定，美國同樣表明無意撤回做法。堂堂大國以「國家安全」為由耍流氓，受害的幾可肯定不只中國，其他經濟體利益亦將受波及。足以動搖歐洲經濟根基的美國的《降低通脹法案》，正是美國罔顧世界貿易規則又一證明。

世界經濟失序的情況，並不會因為疫情結束而終結。相反，隨着各經濟體走出疫情，各自歸位，經濟正常化意味焦點由「抗疫」重回「競爭」二字。美國正加緊對中國的半導體產業圍堵，至於另一重點產業——汽車業，亦會受到兩強爭霸的衝擊。

基本上，過去全球汽車業都由歐美和日本等西方陣營主導發展，可隨着中國成為全球最大的消費市場，汽車工業發展成熟，如今中國在新能源汽車的研發及產銷方面都處於全球領先地位，就連美國最大的電動車廠，都以中國為主要營銷市場，面對近季中國經濟受疫情衝擊，以及中國同業競爭轉趨激烈，近年也得頻頻帶頭割價促銷，反映美資企業經營中國市場，過去所享有的「外資」光環已褪色。

中國除了掌握電動車技術與電池原材料資源外，在發展其他新能源汽車領域亦擁領先地位。美國在急起直追，但只怕難在短期內收窄距離。日本車廠豐田一再強調電動車非汽車業唯一出路，堅持發展混能汽車，就是無法接受過去在傳統汽車發展的優勢將消失。問題是，隨着經濟數碼化與智能化發展，以及對環保的要求提升，新能源汽車發展趨勢難逆轉。中國藉着在汽車工業創新上領先，車市佔有率不斷提升，在爭取新經濟話語權已佔上風。汽車業也成為繼半導體後，被美國針對的產業。

過去集合各地生產的精密零件，再在一地組裝出最具效益的汽車產品，行銷全球，實現可觀市場產值，促進製造、消費與貿易。如今隨着保護主義興起，好景將難復見，伴隨的是全球產值收縮、資本與資源效益下降，窒礙經濟發展和產業創新升級，直到全球凝聚出一股更大「抗逆」力量，重塑出新的國際秩序，世界經濟才有望重見天日。