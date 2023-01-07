濠賭股未受惠港澳通關　全線受壓向下

對濠賭業持樂觀看法的摩根大通，於本周初曾發表報告，預料面向一般賭客的中場博彩收入，將會在農曆新年期間，甚至今年首季恢復到新冠疫情前的30至40%水平，足以讓澳門博彩業的EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)由負轉正。港澳通關消息周四發布後，該行明言此前的預測已變得保守。

據澳門政府公布，周日起取消對內地及港台入境防控措施，三地入境澳門的人士毋須出示染疫核酸檢測證明，加上恢復或加強來往的交通基礎設施，包括港澳之間的客運渡輪，意味前往澳門即將恢復常態。因此，摩通指出，有關農曆新年長假期間的中場賭收表現可能好過此前預期。

不少分析均認為，疫前澳門全年行業總賭收(GGR)有約15%以上是來自香港旅客。該行指出，由於預期澳門博彩業復常速度較該行及市場預期快，故若見到澳門GGR以至非博彩收入於今年下半年可恢復至2019年即疫前的水平，實不感意外。