陳政生：部署A股聚焦3200關

港股自去年第四季低位14,597點回升至今，已累升逾三成，尚餘800點便到達黃金比率0.5。市況強勢之下，建議投資者作兩手準備，因大市有機會再進行一次抽升後便出現回調。因此，投資者不妨作波段操作。

內地推動經濟、釋放貸款、中港通關等，近日港股回升速度之快，與上述因素不無關係，加上多項技術形態推使港股出現連鎖反彈。那麼A股(本文泛指滬綜指)情況如何呢？A股由去年第四季低位至今反彈約10%，出現明顯的滯後，其實可以用鐘擺理論作解釋，因為去年A股回吐幅度同樣較恒生指數為小！

倘突破代表中期轉勢

先給大家一些客觀概念。首先，1月5日A股收市為3,155點，剛剛升穿20天線，而較早前亦已升穿10天及50天線，唯獨250天線(約3,232點)尚未突破！其次是市盈率(PE)及市帳率(PB)。現時A股預期PE及PB分別為10.1倍及1.39倍，均低於其5年平均值12.4倍及1.53倍。

假若想增加買入的勝算，現階段宜高度關注往後幾天A股能否升穿過去一年的下降通道軌頂部，即目前為約3,200點附近，若能升穿，即代表出現短中期轉勢信號。倘未能突破，即代表未有明確信號。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生