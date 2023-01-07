1周10大驚奇︰末日博士︰戰火紛亂　通脹難斷

回顧去年11月初，本欄已提醒一眾讀者港股將迎來一輪難以想象的升浪，結果真的言中！2023年伊始，全球投資市場的主題仍然是歐美經濟衰退。不過除此以外，「末日博士」魯比尼、前聯儲局主席格林斯潘亦警告地緣政治風險，後者更指台局勢將會是全世界都要警惕的黑天鵝！

【1、末日博士︰全球經歷「地緣政治蕭條」】

有「新末日博士」之稱的紐約大學商學院教授魯比尼(Nouriel Roubini)指出，新興市場及發達經濟體的通脹急升，而這種情況乃是由於許多國家正在行各種「戰爭」，包括軍事衝突和一些在科技、經濟領域上看不見的戰爭。他認為，這些戰爭將導致未來更大的財政赤字、更多的債務貨幣化和更高的通脹。

他表示，世界正在經歷一種「地緣政治蕭條」，西方與中國、俄羅斯、伊朗、北韓等國家之間的競爭不斷升級。冷戰和熱戰都升級。俄羅斯對烏克蘭的入侵仍可能產生更大的影響，將北約捲。美國和中國正在對峙，爭取亞洲地區的主致導權。

因此，美國、歐洲和北約正在重新武裝；中東和亞洲的幾乎每個國家也都如此，甚至包括二戰中失敗的日本，它已經開始了幾十年來最大規模的軍事建設。提高常規和非常規武器(包括核武器、網絡武器、生物武器和化學武器)的支出幾乎是肯定的，這些支出將對公共財政造成壓力。

應對氣候變化的全球戰爭也將代價高昂。未來幾十年，氣候變化減緩和適應每年需要花費數萬億美元。

全球現在也在為未來的流行病發動一場代價高昂的戰爭。由於各種原因——其中一些與氣候變化有關——有可能成為大流行的疾病爆發將變得更加頻繁。無論國家是投資於預防。還是投資於事後應對未來的健康危機，都將長期承擔更高的成本，此外還要承擔社會老齡化和現收現付醫療保健系統和退休金計劃所帶來的日益增加的負擔。據估計，這種無資金來源的隱性債務負擔已經接近大多數發達經濟體的顯性公共債務水平。

打這贏各種「戰爭」代價高昂，經濟和政治因素將限制政府通過提高稅收籌資的能力。大多數發達經濟體(尤其是歐洲)的稅收佔GDP的比率已經很高，逃稅、避稅和套利將使增加對高收入和資本徵稅的努力進一步複雜化。

因此，發動這些必要的戰爭將增加政府支出和轉移支付佔GDP的比例，而稅收收入卻不會相應增加。結構性預算赤字將比現在更大，導致不可持續的債務比率，增加借貸成本，最終導致債務危機，對經濟增長產生明顯的不利影響。

【2、格林斯潘︰美國衰退難免 警惕台海黑天鵝】

聯儲局前主席格林斯潘坦言︰「美國經濟衰退似乎是目前最有可能的結果」，並指通脹雖有所放緩但依然存在，認為聯儲局不會大幅改變幣策方向以避免衰退。他亦提醒，台海局勢可能會成為全球下一隻「黑天鵝」。

他表示，假如聯儲局過早減息，通脹可能會再次升溫並將回到原點。這可能會損害聯儲局在「穩定物價」方面的信譽，特別是如果人們認為貨幣決策行動只是為了保護股市，而不是為了應對真正不穩定的金融狀況。出於這個原因，他不認為聯儲局會過早放鬆貨幣政策，除非「絕對必要」，例如為了防止金融市場失靈。

對於金融市場的走勢，他預測今年市場的波動將較去年低，原因是去年發生了許多難以預測的事件，包括聯儲局從原來認為「通脹是短暫的」到短期內連環加息，累計加幅達到4.25厘；以及俄烏戰爭的爆發，讓市場波動達到高峰。他認為，接下來全世界都應警惕的「黑天鵝」事件，是內地與台灣爆發「某種衝突」。

【3、聯儲局「鷹王」預告全年或加息一厘】

近月美國通脹數據有所回落，惟聯儲局始終維持「鷹派」論調不改，有官員更揚言今年要再加息一厘！最新一份聯儲局的會議紀錄亦明確提到，要繼續加息以壓抑通脹，並擔心如果立場不夠「鷹派」，會被市場低估對抗通脹的決心。

聯儲局新一代「鷹王」、明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利指出，聯儲局應該把聯邦基金利率加至5.4厘（即相當於浮動區間上限5.5厘、較現時高一厘）。他表示，假如通脹回落進展緩慢，就有理由進一步提高利率，又謂「至少接下來幾次的議息會議上繼續加息是合適的。」

事實上，一眾聯儲局官員的「鷹派」立場也體現在上次的會議紀錄當中。參與會議的官員強調，最重要是「清楚地表明放緩加息不代表對抗通脹的決心有所減弱」，或者認為通脹進入了持續下行軌道。官員表示，若然無端放寬貨幣政策，恐怕會讓公眾對於聯儲局的決定有所誤解，令恢復物價穩定的工作更加複雜。此番言論暗示當局將繼續展現「鷹」姿，以免令市場低估聯儲局加息的決心。

【4、IMF︰支持美國繼續加息】

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Gita Gopinath也直言，美國的通脹情況尚未好轉，支持該局繼續加息的做法。

Gopinath亦表示，美國的通脹仍然高企，贊成繼續加息。她說︰「如果你留意勞動力市場的指標，並且留意通脹中非常棘手的組成部分，比如服務業通脹」，就會明顯地看到通脹壓力尚未消退。她擔心，美國勞動力市場的持續韌性會進一步推高通脹；又指現時美國平均每月增加約40萬個工作職位、失業率仍徘徊在歷史低位附近，嚴重的工人短缺會推高薪酬，令通脹難以回落至2%的目標水平。

另外，穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi對經濟前景悲觀。他在最新發表的報告中表示，即使今年美國能夠避免經濟衰退，也會面臨整年的「經濟減緩(Slowcession)」，即雖然經濟沒有倒下，但增長幾乎完全停滯，失業率也會上升。他認為在幾乎任何情況之下，今年經濟都會陷入困境，即使運氣較好，經濟也只能夠堪堪避過衰退。

【5、美國爆裁員潮 科技巨企帶頭炒人】

美國商界對經濟前景缺乏信心，故不斷裁員以節省成本，希望為即將來臨的挑戰保留更多彈藥。此前已計劃裁員的美國科網巨企亞馬遜(Amazon)正式宣布，將削減逾1.8萬個職位，即相當於該企員工總數(計及倉庫合約員工)的1.2%以及企業正式員工的約6%。值得注意的是，今次實際裁員數目遠多於先前估算的一萬人。

亞馬遜行政總裁賈西(Andy Jassy)表示，將在1月18日開始陸續通知受裁員影響的員工。他指出，今次裁員涉及多個部門，主要包括電商業務、體驗與技術(PXT)等。他又謂，公司在過去一段時間經歷了「不確定和困難的經濟狀況」，並料這種情況會持續下去，相信在大規模裁員及取消招聘後，公司將更有創造力、策略及競爭力。

由於亞馬遜是美國第二大的私營企業僱主，計及倉庫員工的話，其聘用人數高達150萬人，因此其招聘決策對於勞動力市場具有指標作用。今次也是近來的科技企業裁員潮之中，炒人數目最多的一次。分析指出，接連有企業裁員，很大程度上反映了經濟前景正在急劇惡化。

【6、黑石韋恩發表年度預測】

美國私募基金黑石集團(Blackstone)私人財富部門副主席、投資名宿韋恩(Byron Wien)發表2023年「十大驚奇預測」，且看今年其預測有幾靈驗！

韋恩及黑石首席投資策略師Joe Zidle對今年作出的十大預測如下：

●美國兩黨多位候選人組織競選活動，以確保本黨總統候選人提名，並將出現引人矚目的新名字

●美國聯儲局仍在與通脹進行拉鋸戰，因此將「轉向」(pivot) 與「暫時性」(transitory) 兩詞擱在一旁

●儘管聯儲局在抑制通脹方面取得成功，但企業利潤因經濟下行而受壓

●股市將在今年中觸底，並類似2009年那樣展開牛市復甦。

●現代貨幣理論完全名譽掃地，因為事實證明財政赤字會引發通脹

●聯儲局比其他央行更加強硬，美元兌其他主要貨幣維持強勢，包括日圓及歐元。這樣為以美元為基礎的投資者投資日本和歐洲資產帶來機會。

●中國逐步實現其5.5%的經濟增長目標，並積極與西方重建牢固的貿易關係

●美國不僅成為最大產油國，且成為最友好的供應國

●在2023年上半年，仍會繼續在烏克蘭見到轟炸、破壞及人員傷亡。而在下半年，雙方的苦難及代價相結合，將需要停火，並會開​​始就領土分裂進行談判。

●億萬富豪馬斯克仍會讓其購得的社交媒體Twitter在年底前重回復甦之路。

【7、段永平沽巴郡B股 幾清倉騰訊ADR 轉吼Apple】

「中國巴菲特」之稱的步步高創辦人段永平周三(4日)在社交平台上表示，已沽出部分「股神」巴菲特投資旗艦巴郡B股，同時將騰訊ADR基本上全部換到近期股價受壓的蘋果公司(Apple Inc.)，但港股的還沒動。

他指，希望Apple目前的股價或以下能夠持續一年以上，這樣Apple的回購就會更有效率。

【8、花旗：首季港樓價或再跌5%】

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪稱，本港首季住宅樓價或再跌5%，但其後在內地通關帶動或部分內地投資者需求下半年回升下，樓價有望反彈5%，故料今年整體樓價年底持平。

他指出，外界普遍預期美國聯儲局今年首季繼續加息，花旗料本港按揭利率隨之上升，實際按息有望在4厘見頂。

【9、IMF總裁：中國疫情料如森林大火 拖累全球經濟】

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周日(1日)受訪時聲稱，中國放寬防疫政策後，未來數月會出現「森林大火」般的新冠病例，對中國、地區甚至全球經濟帶來負面影響。

格奧爾基耶娃在訪問中表示，2023年對於全球大部分經濟體而言，將會是艱難的一年，因為全球經濟增長的主要引擎，包括美國、歐洲和中國，都經歷經濟放緩。她稱，中國在2022年的經濟增長可能只達到全球平均、或低於全球平均增長，是40年來首次；而中國放寬防疫後，民眾開始出行，病毒清零的情況難以持續，料未來幾個月中國的新冠感染數字會像叢林大火般上升，進一步打擊中國本土的經濟，並拖累地區及全球經濟增長。

與此同時，格奧爾基耶娃指美國經濟最具韌性，可能避過衰退，不過她形容情況喜憂參半，因為若勞工市場太強勁，美國聯儲局或會嚴加控制利率更長時間，以降低通脹。

【10、調查：多達44%日本巨企睇淡經濟 遠高於去年】

日媒報道，在俄烏戰爭及日圓貶值影響下，該國原材料價格高漲，中美經濟減速亦令日企更加謹慎。當地媒體發布對日本117家主要企業的問卷調查結果，僅56%認為今年日本經濟將錄正增長，遠低去年的84%。

報道預測，今年經濟將緩慢增長的企業達63家(54%)，正常速度增長的2家(2%)，其中選擇的理由普遍為「個人消費復甦」，日企普遍對疫後消費寄予厚望。

另受訪企業對日圓貶值的評價不盡相同，認為對業績有正面影響佔43%，負面影響則為23%，意味着不少出口企業受惠日圓貶值。

不過，由日圓疲弱對日本整體經濟的影響來看，不僅65%企業未有回答，回答具負面影響的企業更有32%，僅3%認為屬正面影響。