致富智庫：「鱷王」派新年禮物　教你成功原則！

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dailo)，於去年10月初正式宣布退休。在他執掌的近50年間，橋水經歷過無數高山低谷，他是怎樣帶領公司走過重重危機？靠的就是其個人「原則」！

達利奧認為，「沒有原則，我們將會被迫對個人生活中的所有事物做出個別反應......擁有了一系列良好的原則，你就擁有了一系列成功的秘訣。」

達利奧從哈佛大學商學院畢業，在華爾街工作了一段時間，於1975年創立橋水。起初他由自己的公寓開始，從只有兩人幫忙的小公司，至今員工數目約1,500人，基金管理的資產規模超過1,500億美元。達利奧的著作《原則》一書，乃當年為旗下對沖基金所寫的員工手冊，當中提到他在生活、管理、商業和投資系統化等一系列「原則」，其後亦有出版談及世界趨勢的書籍，若然大家能夠學習到他的處事方式及世界觀，定必一生受用。

●理財「原則」

【1、多元投資組合】

達利奧提倡投資組合多元化，他獨創的「投資的聖杯」，就是指能夠擁有10至15個良好、互不相關的回報流，大大降低風險的同時，又不減少預期收益，這些原則能適用於所有的經營活動。擁有多元的回報流比只有一個好、且知道如何結合不同的回報流，要比能夠選出好的回報流更有效果。

過去一段長時間，達利奧批評現金是垃圾，因它會因通脹和稅收等因素而不斷貶值。然而他近月一改口風，指按照目前利率水平，以及美國聯儲局收縮資產負債的表現而言，現金處於中性水平，不是好的投資品種，亦不屬於壞的投資品種。

總括而言，他心目中的成功投資者，是會對你有信心的投資對象進行押注，且進行充分的分散投資，不過於依賴單一產品上。

【2、有彈性應急錢】

達利奧認為，應急錢尤關重要，必須要準備足夠應付日常開支的儲蓄來應對突如其來或者沒收入的情況，但強調應急錢宜因應環境及需要作出適當的增減，例如他的小孩出生也有所調整，切忌默守成規。

【3、擴視野學經濟】

歷史與當前形勢往往存在關聯，以史為鑑有助我們汲取智慧，開拓思考和視野。達利奧相信，世界秩序如何變化，在歷史中已有答案，他鼓勵投資者研讀、認識經濟周期。當你看得愈多，對全球經濟和市場格局的判斷就可以更宏觀，只要抓緊機會，就能夠創造優異回報。

●成功「原則」

對於成功的竅門，達利奧認為可以用5個步驟，層層遞進地實現你的人生願望。

【1、設定目標】

首先，你要選擇你追求甚麼目標，當遇到困難時必先規劃一個方案來解決，做一切必要的事來實現成果。

過程中，你可能會發現自己不具備成功所需的技能，但不要擔心，你只要知道何時需要這些技能、從哪裡學習到，經過練習後就有能力去實現目標。

【2、審視障礙】

達利奧認為，你遇到的每個問題都是一個機會。追求目標的道路注定不平坦，然而即使你多不願意，也要把問題擺上桌面，絕不容忍，弄清問題後提出解決方案。只要你沒有戰勝問題的意志，你就處於毫無希望的境地。

【3、診斷問題】

戰略思考需要診斷，也需要規劃。一瞬間就確定問題，隨即提出解決方案，這是一種常見的錯誤，問題必先要弄明白，再決定處理方式。

【4、規劃方案】

謹記實現目標途徑不會只一條道路，但你需要找出最有效的途徑。草擬和完善一個方案的過程必不可少，因它確保你將做的事情有效。要切記「規劃先於行動」，太多人只顧執行，不花時間來規劃，難以成功。

【5、實際執行】

規劃做得再好，也必需執行才能實踐，因此你需要嚴格遵守方案，時刻緊記過程中所做與實現目標之間的聯繫，當你迷失時就暫停一下，自我審視。達利奧相信，成功執行方案的人都擁有「TO DO LIST」，確保每一項井然有序地完成。

●管理「原則」

人，是企業最重要的資產。人才管理得當對企業成功與否極其重要，培養及留住最優秀的員工，是提升企業競爭力的核心驅動力。橋水的成就正好印證達利奧的人才管理哲學，以下撮要幾點與大家分享。

【1、勿一視同仁】

大多數員工希望有公平待遇，但真正懂得管理的主管，需要的卻是「差別待遇」。達利奧認為，你面對的員工和環境不盡相同，不可以全數以同一手法處理，因此你需要予以合理對待、有所區別。

雖然如此，但一家公司必須按照同一套規則來對待員工，例如遇上不誠實行為不能夠容忍，但對待方式因人而異。他又提到要關心員工，如果你不關心和尊重這些同事，工作就沒有意義。

【2、勿強勢操縱】

很多人以為優秀的領導者利用強勢就能夠激發別人的追隨，可是往往會出現反效果，員工最終會變成採取「上層怎說就怎做」的態度。

領導者理所當然負有決策的義務，但不要發號施令讓別人服從，要做的是理解他人，同時為人所理解，以達成共識。獨斷專行的管理層沒有自己的班底，也就是說，他的下屬都沒有自己的觀點，長遠來說對每一個人、甚至公司都不利，對於聰明人的影響尤其大。

【3、作最佳決策】

作為管理層，你要操心的是要盡可能做出最佳決策，因為不管你做甚麼都可能惹來批評，總會有很多聲音說你做得不對、或事情決定不正確。

擔任主管首要是對自己有信心，達利奧教路，管理層必需相信自己和那些普通的人不同，因此才能坐上現在的工作職位，毋須擔心你做的事情不受歡迎。只要自己有適當的開放心態，就要相信自己比一般人更有見解。

主管未必是樣樣事都知道如何執行，但他可以向有智慧的人尋求建議，讓比你強的人來具體指揮，以做到最佳的領導決策。