螞蟻集團完善公司治理　馬雲放棄控制權

本次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

公告表示，調整後，螞蟻集團的股份表決權更加透明且分散，這是對公司治理結構的進一步優化，將對集團的持續穩健發展起到促進作用。本次調整不會對集團及下屬公司的日常經營造成影響，集團將繼續堅守「以數助實」定位，堅定落實可持續發展戰略，不斷提升公司治理水平，加大前沿科技投入，增強服務實體經濟的能力，努力為社會創造更大價值。

此外，螞蟻集團董事會發生調整，首席技術官倪行軍不再擔任公司執行董事，由首席財務官韓歆毅接任。