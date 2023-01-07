新地12大商場斥千萬迎內地客 料新春檔期營業額增25%
2023年01月07日 15:15
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中港兩地周日(8日)開關。新鴻基地產(00016)旗下12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，不少鄰近開放口岸及跨境巴士途經地點。隨着關口開放及跨境巴士恢復營運，新地為吸納內地客，特別向來港的內地旅客送出價值高達1,000萬港元的消費獎賞，當中包括商場購物及餐飲電子贈券、獎品禮遇、倍數積分等，同時亦特別向持有訪港旅客抵港簽證送出電子贈券，並網羅旗下過百商戶推出主打抵港內地客的電子優惠券及商店優惠。
新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，中港通關加上農曆新年在即對商場言是期待已久的一大喜訊，將帶動新春兩地家庭的團聚，大大刺激內地旅客來港消費的意欲。新地12大商場旗下包括與深圳最為接近的上水廣場，多個商場亦位處口岸的30分鐘生活圈，重開關口將帶來可觀銷情；隨着跨境巴士班次的陸續恢復，內地旅客將可更便利抵達各商場。商場特別推出主打內地旅客的消費優惠，包括派逾千萬的電子消費券，同時吸納他們成為會員加強日後消費圈。
她預料，通關加上新春黃金檔期，商場營業額及人流大幅回升25%及20%，當中以珠寶商戶將最為受惠，營業額有望大增28%。