新地12大商場斥千萬迎內地客　料新春檔期營業額增25%

新地(銷售及租賃)代理董事鍾秀蓮表示，中港通關加上農曆新年在即對商場言是期待已久的一大喜訊，將帶動新春兩地家庭的團聚，大大刺激內地旅客來港消費的意欲。新地12大商場旗下包括與深圳最為接近的上水廣場，多個商場亦位處口岸的30分鐘生活圈，重開關口將帶來可觀銷情；隨着跨境巴士班次的陸續恢復，內地旅客將可更便利抵達各商場。商場特別推出主打內地旅客的消費優惠，包括派逾千萬的電子消費券，同時吸納他們成為會員加強日後消費圈。

她預料，通關加上新春黃金檔期，商場營業額及人流大幅回升25%及20%，當中以珠寶商戶將最為受惠，營業額有望大增28%。