葉尚志：油價料有支持　中海油目標看11元

港股守穩19,000點關口支持後，出現伸延試高行情走勢，市場對復常復甦的預期維持正面，是推動刺激因素。目前，恒指已進一步回企至250日線20,350點水平以上，呈現技術性牛市的迹象，但相信市場仍需要更多實質的宏觀以及企業數據來支持後續推動進入實質牛市。因此，20,200點可以是現時的重要心理支撐關口，守穩可以保持高位運行試高狀態，而相信市場仍將有炒股不炒市的操作。

目前，由於市場對環球經濟的放緩衰退表示憂慮，擔心對石油需求會帶來衝擊，這是令到油價出現反覆回落的原因。然而，在俄烏衝突未完全解決下，加上美匯指數亦已從20年來高位逐步掉頭下來，估計對油價尤其是已有相對充分調整後可以帶來支持。建議可於9.5元以下逐步買入，目標看11元，止蝕可定在8.5元。

第一上海首席策略師葉尚志