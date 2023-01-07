鄺紫珊：ESG企業債仍具吸引力

經濟趨緩已是不爭事實，但反觀全球環境、社會和管治(ESG)企業基本面依然相對穩健，有統計顯示，在去年底ESG債券指數成分的發行企業中，很多評級公司都調升ESG企業，並對其基本面有正面的看法，預期ESG企業的盈利展望至2023年第一季仍可維持溫和增長。

美國聯儲局已再重申，加息步伐不會於短期內完結，但就業市場仍屬穩健，通脹壓力也有望持續降溫，即使加息暫未停止，但由於美國經濟2022年第4季將維持正增長，相信聯儲局將會逐步放緩加息步伐，資金有望持續流入股市及債市，其中ESG股票ETF及ESG債券ETF也是投資的亮點。

美國10年期國債孳息率自近年高位回落，全球ESG投資級及非投資級企業債的利差也有收斂狀況，孳息率也同步下滑，與全球國債的孳息率水平比較，ESG企業債仍是具有投資吸引力及穩健保守型資產配置的投資類別。

另外，金融機構的財務資質相對強健，其發行的債券違約率過往也是維持相對低點，以往40年來全球遇到多次金融危機，所有金融機構發行的債券平均違約率只有0.56%，只有非金融業的三分之一。在債券配置方面，相對較看好能源、工業與銀行等產業。股市方面，在市場預期經濟可能衰退的情況下，投資者也可能持續看好市盈率低的價值型股票。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊