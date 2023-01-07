曜熊理財：美債基金今年轉勢

美國國債基金進入新一年表現強勢，投資者買入國債，押注美聯儲會隨着通脹放緩而進一步放慢加息步伐。基準10年期美國國債收益率一度下跌14個基點至3.73%，僅次於2001年第一個交易日20個基點的跌幅。

油價下跌也提振了美國國債市場的人氣。由於通脹飆升促使美聯儲採取激進應對措施，2022年美國國債出現了創紀錄年度下跌。雖然2022年結束時收益率已經從高位回落，但在去年12月份的最後兩周，債券空前佔據了上風，尤其是在歐洲。

由於美聯儲為遏制通脹而必須繼續採取加息行動，美國經濟下半年可能陷入衰退，令美聯儲必須採取新的行動。如果出現經濟衰退，那將是由美聯儲引發的經濟衰退，美聯儲可以隨後通過放鬆貨幣政策來制止衰退。事實上，美聯儲去年為遏制40年來最嚴重的通脹而大幅上調利率，並表示會在任務完成之前繼續加息。

控制通脹外，美聯儲需要將失業率維持在低水平，以免勞動力市場供應過剩，並將工資通脹率降至與央行2%通脹目標一致的水平。市場普遍認為2023年通脹會逐漸受控，利率對美匯指數的影響將有所減弱。

2023年下半年，估計市場交易的重心將從通脹逐漸切換至經濟狀況，美聯儲到時有可能停止加息。如果核心CPI有望回到5%附近，美聯儲看到實際利率轉正，這樣的數據有利於其在5%附近暫停加息。這意味着半年後停止加息已在預期之內，美債基金將在半年內轉勢。

曜熊理財策略董事 馬煒喬