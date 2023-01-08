郭家耀：樓市持續回穩　中長線關注新世界

期內，香港應佔物業合同銷售金額為約82.4億元，主要來自住宅項目迎海、傲瀧、瑧頤，以及甲級寫字樓項目南商金融創新中心。於2022年6月30日，香港未入帳之應佔物業合約銷售收入當中249.48億元及41.45億元將分別於2023及2024財政年度入帳。中國內地整體物業合同銷售金額為約171億元人民幣，以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。中國內地物業發展之分部業績按年增長10.9%，分部利潤率從2021財政年度的40%提高至2022財政年度的57%。於2022年6月30日，本集團中國內地未入帳之物業合同銷售總收入約為86.6億元人民幣。

然而，香港物業投資分部業績按年增長6%，主要受惠於K11 MUSEA人文購物藝術館及K11 ATELIER King's Road之營運效率提升及出租率改善。集團借助K11強大品牌個性及獨特藝術觸覺，為客群提供獨特購物體驗。回顧年內，K11 MUSEA人文購物藝術館總客流量達2,000萬人次，銷售額按年增長9%，增長主要由一線國際品牌、珠寶鐘錶及個人護理和美容租戶的業績升輻帶動。中國內地物業投資分部業績按年增11%，主要受惠於K11項目營運效率及出租率有所提升。

集團持續嚴格控制成本，期內經常性行政及其他營運費用按年下降約4.7%。2022財政年度的非核心資產出售約為139億元，超全年目標。可動用資金合共約1,050億元，包括現金及銀行結餘約622億元及可動用的銀行貸款約428億元。整體融資成本從2021財政年度的2.8%降至2022財政年度的2.5%。2022財政年度末期股息為每股1.5元，全年股息為每股2.06元，可見集團維持現有可持續及漸進式的派息政策。

儘管期內市場環境充滿挑戰，集團面臨嚴峻的下行壓力，惟收入依然平穩並保持較強的盈利能力，反映其經營甚具韌性。目前社會消費零售呈復甦態勢，集團來年業績具回升空間，加上受惠樓市持續回穩，股份值得中長線關注。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)