陳樂怡：恒指上望22644點　前提是...

美國上月議息會議紀錄延續鷹派立場，重申今年並非減息時機，將會維持高利率一段時間，美股表現反覆。投資者宜關注未來一周公布的美國12月消費物價指數(CPI)能否加快回落，市場預測按年增速將會放緩至6.7%，較前值回落0.4個百分點。相反港股開局理想，大市成交增加，北水淨流入加快，或與機構投資者加大中資股配置有關。隨着內地重啟節奏較預期快，以及科網監管環境明朗化，增加中資股的吸引力。但在風險偏好改善過後，後續升市驅動力仍要回歸企業盈利本質。倘若企業盈利確實逐步改善，恒指上望22,644點，相當於2023年預測市盈率11倍水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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