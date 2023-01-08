陳樂怡：恒指上望22644點 前提是...
2023年01月08日 08:30
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美國上月議息會議紀錄延續鷹派立場，重申今年並非減息時機，將會維持高利率一段時間，美股表現反覆。投資者宜關注未來一周公布的美國12月消費物價指數(CPI)能否加快回落，市場預測按年增速將會放緩至6.7%，較前值回落0.4個百分點。相反港股開局理想，大市成交增加，北水淨流入加快，或與機構投資者加大中資股配置有關。隨着內地重啟節奏較預期快，以及科網監管環境明朗化，增加中資股的吸引力。但在風險偏好改善過後，後續升市驅動力仍要回歸企業盈利本質。倘若企業盈利確實逐步改善，恒指上望22,644點，相當於2023年預測市盈率11倍水平。
板塊方面，重慶銀保監局公布，同意阿里巴巴(09988)旗下重慶螞蟻消費金融公司將註冊資本由80億元人民幣增至185億元人民幣。銀保監局並同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技集團、浙江舜宇光學、傳化智聯股份投資入股公司。市場估計螞蟻最快年內重啟上市計劃，將會短期刺激阿里巴巴股價。事實上，內地經濟重啟，美國加息節奏放緩。內外監管風險改善，中概審計問題取進展，內地對平台經濟監管立場軟化，多項正面因素均帶動科技股重估。
個股推介新世界發展(00017)。中港通關在即，內地旅客重臨，利好本地商場消費。加上美國債息預期中線見頂回落，本港樓市有望回穩。新世界發展去年全年收入持平，純利按年增8.5%，旗下投資物業位於中港兩地核心地段，將可受惠於內地復常及香港旅遊復甦，年內並會分階段推出大型住宅項目。現價對應23財年預測市帳率為0.27倍，明顯低於5年平均水平，建議吸納。目標價27元，止蝕價20元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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