Apple印度請「天才」　備戰今季開首批旗艦店？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)已開始在印度招聘零售店員工，並公布許多其他職位的招聘計劃，因為公司準備最快於今季在這個全球第二大智能手機市場開設首批旗艦店。

上周五(6日)Apple的招聘頁面列出12項不同的工作職能，試圖填補印度境內的不同職位，包括技術專家、業務專家、高級經理、店長和「天才」。許多職位描述直接涉及旗艦零售業務。這12項工作職能意味着數百個職位空缺，因為Apple Store普遍來說至少有100名員工，旗艦店最多有1,000名員工。

另外，孟買和新德里至少有5名員工在LinkedIn上宣布，他們已被聘用到尚未公布的商店。有人宣布獲任命為Lead Genius，為一個面向客戶的技術支援角色，另有人表示獲任命為高級經理。

Apple並未即時評論。不過，在2020年2月時，行政總裁庫克向投資者表示，Apple Store在之後的一年將擴展至印度。

諮詢公司Counterpoint分析師Neil Shah表示，自疫情以來，印度銷售的iPhone數量幾乎翻一番，這推動了Mac、Apple Watch和iPad的銷售，產生一個積極的網絡效應，Apple注意到這個快速增長的市場，現在是進入和投資的合適時機。