新地料通關初期將刺激包括apm等15大商場人流按年升達20%

上述商場還有銅鑼灣世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場及上水新都廣場等。商場亦增加人手，以及加強人流管理與公共地方清潔等，以協助首日通關運作暢順。

馮又稱，商場及時加強租戶組合，以迎接新一波旅客消費動力。以apm為例，有錶行新租戶提早開業，而有金行亦剛完成店舖擴展計劃。

她預期，內地客在金行及錶行消費單價可以逾萬港元起。該商場除有新保健品牌加入外，也有藥妝連鎖店進駐。

此外，同場早前引入多間流行運動及行山系品牌，包括位於4樓、佔地超過1萬方呎的「活力大道」，正好回應內地客對健體的消費需求，估計藥妝及運動類租戶在1月通關兼過年節慶因素帶動下，生意按年升約三成。

新地15大商場聯手推出逾1,000萬元消費獎賞，針對旅客推出多重新春消費禮遇，另外，又推出「訪港禮遇」，向入境旅客派發百萬元電子購物優惠券，以及送贈10萬份禮品包。