財金官員：通關後人流物流改善　將對港旅遊零售等帶來更大支持

有財金官員表示，踏入2023年，迎來的首個大好消息是周日(8日)開始正式落實與內地有序通關。可以預期，隨着便捷的兩地往還逐步回復，人流物流也會顯著改善，將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。

他表示，經過3年疫情，社會步入復常階段，港府已部署推廣工作，準備在內地和海外加強宣傳推廣香港經濟新亮點、文化新視野、旅遊新體會。新一年，香港將成為動感飛躍之都，為旅客提供獨特的文化與美食體驗。港府已準備啟動宣傳攻勢，全方位說好香港優勢。

他指，今年整個問責團隊將會積極出訪不同國家、地區和市場，同時向海外和內地說好香港優勢、推廣各項旗艦活動及盛事。

他稱，本周六(14日)將啟程前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情況、機遇與發展潛力，並積極推介香港在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。此外，除了下半年一系列國際組織的年會，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要市場。金融管理局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。

他提到，「走出去」介紹香港的核心信息有兩個層面：一是介紹香港商機處處、機遇無限；二是大力推介各項精彩吸引、不容錯過的本地大型活動。當中既有經濟、創科和金融的發展交流及商業配對，也有體育以及介紹本地和國際文化、藝術及美食的盛事。

打頭陣的是本周三(11日)至四(12日)舉行的亞洲金融論壇(Asian Financial Forum)。這個由港府及貿發局主辦的論壇是區內年度盛事，三年以來首次回歸實體，以「線上線下」混合模式舉行。

他又表示，隨着疫後復常大步開展，會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，說好香港故事、凸顯香港優勢和發展機遇。