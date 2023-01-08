新地聯動旗下7大中港商場 今起送出1000萬消費獎賞
2023年01月08日 14:50
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香港與內地正式通關，推動兩地市民往來，進一步恢復社會和經濟活動。為回饋兩地的消費者，新鴻基地產(00016)聯動旗下7大中港商場，包括本港6大鐵路沿線商場：新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central，由即日起攜手推出「好賞•同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值高達1,000萬港元的消費獎賞。
當中包括：參與商場的購物優惠券、適用於新地6大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券，還有連串食買玩娛樂消閒商戶優惠，組成最強的中港循環消費圈。
為了讓中港旅客往來兩地時盡享消閒禮遇，新地6大本港商場即日起推出連串適用於廣州天環的餐飲優惠。
本港The Point會員可憑200積分兌換價值50元人民幣的廣州天環電子餐飲禮券。此外，6大新地商場同步推出消費回贈禮遇，大家只要在推廣期內於本港參與商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環電子餐飲券。
新地代理租務部總經理周淑雯表示，兩地通關加上春節在即，相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。因此新鴻基地產旗下的6大鐵路沿線商場將破天荒跟廣州天環Parc Central聯手推出跨地域的循環消費優惠，讓大家無論在本港或內地的參與商場消費的同時，都可享有另一地緣的新地同系商場之消費回贈優惠。有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。