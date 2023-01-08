新地聯動旗下7大中港商場　今起送出1000萬消費獎賞

當中包括：參與商場的購物優惠券、適用於新地6大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券，還有連串食買玩娛樂消閒商戶優惠，組成最強的中港循環消費圈。

為了讓中港旅客往來兩地時盡享消閒禮遇，新地6大本港商場即日起推出連串適用於廣州天環的餐飲優惠。

本港The Point會員可憑200積分兌換價值50元人民幣的廣州天環電子餐飲禮券。此外，6大新地商場同步推出消費回贈禮遇，大家只要在推廣期內於本港參與商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環電子餐飲券。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，兩地通關加上春節在即，相信有關政策將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。因此新鴻基地產旗下的6大鐵路沿線商場將破天荒跟廣州天環Parc Central聯手推出跨地域的循環消費優惠，讓大家無論在本港或內地的參與商場消費的同時，都可享有另一地緣的新地同系商場之消費回贈優惠。有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。