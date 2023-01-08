12月灣仔及尖沙咀舖位空置率按月回落

訪港旅客人次有限，香港本地消費未能支撐租客開業信心，聖誕新年檔期對商舖空置情況未見明顯成效，據中原(工商舖)統計，12月份5大核心區商舖空置率走勢各異，當中以灣仔區表現較好，該區空置率錄得約12.87%，按月降低約0.45個百分點，而周日(8日)中港恢復通關，預料內地旅客訪港會刺激零售及餐飲市道，增加租戶開舖信心，預料1月份整體商舖空置率會見改善。

該行商舖部董事黃偉基表示，上月5大核心消費區商舖空置率走勢各異，其中，灣仔區月內商舖空置情況改善，對比2021年同期更減少約1.3個百分點。雖然按月及按年數字減低，但整體而言灣仔為核心區舖位空置率最高的區域。

另外兩個港島核心區則錄得按月輕微升幅，中環區12月份商舖空置率約12.9%，比11月份多出約0.03個百分點，按年則回落約1.36個百分點。銅鑼灣最新舖位空置率則錄得約5.77%，按月增約0.06個百分點，按年同期亦多出約0.82個百分點。雖然數字上升，但銅鑼灣繼續為5區中空置情況較好的地區。

黃又稱，餐飲行業為舖位租務市場主力，新近於灣仔道有一個地舖丟空超過半年後終獲租客進駐。該舖位於灣仔道177至179號地下7-11 的H號舖，面積約411方呎，獲餐飲租客以每月約4.08萬元租用。翻查資料，舖位前租客為麵店，舊有月租約3.2萬元，原本租期至2023年中，惟於2022年中提早遷出，今次新租租金比舊租金增約27%。

他續稱，兩大九龍核心區就表現平平，尖沙咀區12月份商舖空置率約10.76%，比11月略微減約0.01個百分點。至於旺角區就見急升，由11月份約8.67%，增加約0.24個百分點至最新約8.91%。相信該情況是由於港島區如銅鑼灣及中環有不少舖位租金都回落至優惠水平，吸引部分租戶趁機進駐港島黃金地區，加上個別九龍核心區優質商舖叫價較為強硬，減價幅度有限，令九龍核心區商舖吸引力降低，影響空置率表現。

中港兩地實施首階段通關，將有助加強人流來往，推動本港零售及餐飲市道，加上新年檔期向來為傳統消費旺季，趕及在農曆新年前與內地通關無疑進一步刺激人流及經濟活動。預料應節行業如利是封、年花等會加緊物色心儀舖位開業，預測1月份商舖空置情況有望轉好。