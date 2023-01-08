南韓赴華旅遊需求料飆升　日本來華航班訂票量大增

內媒報道，作為中國近鄰的南韓關注內地優化出入境政策消息。今天(8日)是相關政策調整首日，很多南韓旅客已買好機票，準備啟程來華。

報道指，在南韓仁川國際機場幾位旅客，都對內地優化防控措施表示歡迎。有經常往返兩地的南韓商務人士稱，由於入境後不用再集中隔離，往中國拜訪客戶、參加展覽會及發掘新商機都變得更加容易，希望中韓工商界的交流能盡快恢復至疫情前水平。

據南韓旅遊界預測，赴華旅遊需求也會隨之大幅增長。專門營運中國路線的南韓旅行社最近開始推進3、4月份直飛張家界的包機旅遊產品；某旅遊類創業公司關注中國先進的互聯網技術，準備開啟前往深圳、上海等地旅遊學習路線，讓跟團的南韓旅客在食住行過程中，了解中國餐飲、零售等行業數碼化轉型的案例。此外，今年9月將在中國舉行的杭州亞運會在南韓備受矚目，不少南韓球迷開始查詢購票方式。

目前中韓人員往來逐步恢復，讓疫情下飽受打擊的南韓航空業看到回暖希望。疫情前，每周曾有1,000多個航班往返中韓，目前僅恢復不到一成。對於南韓航空公司來說，中韓航線一向是收益率較高的精品航線，多家航企表示，之後能否順利大規模重啟赴華航線，將是決定今後業績一大關鍵。

內媒又指，內地優化入境措施，讓海外華人華僑回國更為暢順，今天早上有航班從日本飛往中國。其中，成田機場今天共有8個航班飛往內地，以中國乘客為主，不少是在當地工作生活的華人華僑。根據部分航空公司資料，近期日本始發的回國航班，尤其是春節前後航班，查詢量及訂票量都明顯增加。從今天到春節假期這段時間，不少航班訂票率都很高。航空公司已經在人手分配及機內防疫上做好準備，預計將接待更多旅客往返中日之間。