分析師：蘋果取消iPhone SE 4生產計畫　高通或成最大贏家

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤在社交平台發表預測，指蘋果公司(Apple Inc.)已通知旗下供應商，將取消2024年iPhone SE 4的生產計劃，並指高通(Qualcomm)將成為最大贏家。

郭明錤早前亦曾表示，因考慮到中低階iPhone銷情不佳，蘋果將取消或延遲2024年iPhone SE 4的量產計劃。

而根據郭氏最新說法，蘋果將取消明年iPhone SE 4的生產計劃。他表示，蘋果原計劃將自家研發的5G晶片先於iPhone SE 4中試用，將決定2024年的iPhone 16會否改用該5G晶片；但考慮至自研發的5G晶片或不如高通，故決定取消iPhone SE 4的生產。

郭明錤認為，蘋果取消iPhone SE 4發布計劃，將增加高通繼續成為iPhone 5G晶片獨家供應商的機會。據早前市場預測，高通最快於2024無失去蘋果的訂單。

另外，他指高通至少在2023與2024年持續主導全球高階手機的RF(無線射頻)晶片，盈利情況將持續優於競爭對手，將有助該企降低全球經濟衰退所帶來的負面影響，並在經濟復甦時恢復強勁增長。