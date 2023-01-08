SmarTone上5G即送內地電話號碼及漫遊數據

配合香港周日(8日)與內地首階段通關，SmarTone特別推出上5G即送「智2通內地電話號碼」及35GB漫遊數據組合優惠，讓客戶可以簡易開通內地號碼，接通內地支付平台。配合漫遊數據服務，無論探親、玩樂或公幹，返抵內地時無須換咭，即可盡享各種生活便利，同時與香港的親友和同事保持緊密聯繫。

即日起，新上台客戶選購指定5G服務計劃並簽約24個月，可獲贈「智2通內地電話號碼」(價值每月18元)及每月2GB大灣區數據，更額外享35GB中國內地及亞太區漫遊數據(價值每月48元)。現有客戶即日起選購指定漫遊數據服務，亦可以優惠月費9元選用「智2通內地電話號碼」6個月。

SmarTone客戶可於SmarTone Care應用程式或親臨門市選購登記「智2通內地電話號碼」，即獲分配一個內地電話號碼，無須實體SIM咭，更可在香港預先辦理內地實名登記。實名登記後，客戶可憑此內地號碼申請內地服務，例如開通內地銀行戶口及手機支付錢包；亦可接收及發送內地短訊、接聽來電。

有SmarTone「智2通內地電話號碼」配合漫遊數據，客戶無需換咭設定，返抵內地開啟手機即上網，無論食買玩，以至手機支付，都十分方便。