十大屋苑周未兩日錄14宗成交　按周跌48%

樓市於通關消息落實後價格回穩，市場筍盤減少令交投放緩，中原指出，十大屋苑於周六、日(7、8日)錄14宗成交，較對上一周的27宗高位，回落約48.1%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，通關效應下買賣雙方均睇好後市，也有部分買家已偷步入市，業主開始收窄議價空間或反價，令成交拉鋸。而樓價已逐步回升，相信早前累積的購買力將會釋放，農曆新年前後將會出現小陽春。

過去兩日以鰂魚涌太古城交投最活躍，錄得3宗成交，中原趙鴻運表示，其中綠楊閣高層E室，實用面積約922方呎，望園景，上月以1,660萬元放盤，終獲區內用家以1,575萬元承接，呎價約17,082元。原業主於2003年2月以370萬買入單位，持貨約20年帳面獲利約1,205萬，升值約3.26倍。該公司莊劍嵐補充，屋苑本月已錄約14宗成交，較上月同期5宗明顯加快，平均實用呎價約15,960元。

同區康怡花園亦錄1宗買賣，中原楊文傑表示，屋苑M座中層14室，實用面積約882方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元易手，呎價約15,306元。原業主於2008年7月以675萬元買入單位，持貨14年多帳面獲利675萬元，單位升值1倍。

九龍區方面，該行林家傑表示，荔枝角美孚新邨兩日錄兩宗成交，項目4期百老匯街103號高層D室，實用面積約716方呎，三房間隔，以782萬元易手，呎價約10,922元。原業主於2016年以755萬元買入單位，持貨7年帳面只獲利27萬元，升值約3.6%。

沙田第一城在周六、日也錄兩宗買賣，中原黎宗文表示，該盤8座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，以615萬元易手，呎價約13,636元。