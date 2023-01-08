阿里巴巴計劃土耳其投資逾78億　建立物流樞紐及數據中心

Evans指，他們想過在歐洲及中東投資，但需要一個非常強大的生產基地。在做調研時，他看到這個地方有很大產能。他指相信土耳其。Evans又表示，他們在伊斯坦布爾機場有一個認真的投資計劃，在此可以評估對歐洲、中東及遠東的電子出口計劃。

Evans提到阿里投資控股的土耳其電商平台Trendyol，選擇Trendyol的原因是，其技術已開發出來，且潛力很大。他解釋，在Trendyol的30萬個賣家中，97%是中小企。阿里2018年收購Trendyol。

對於Trendyol是否會上市，Evans表示，上市有好處也有壞處，他認為成為上市公司是有利，但Trendyol管理層應該對此做決定。Trendyol集團總裁Çağlayan Çetin則對此表示，短期內沒有計劃。