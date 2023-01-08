大型屋苑去年估價四成跌逾20%　東區呢個屋苑最甘...

2022年樓價急挫，銀行估價跟隨下瀉。本港20個大型二手屋苑單位，去年估價全數勁跌，更佔多達四成項目跌幅高達20%或以上，其中，鰂魚涌南豐新邨單位走勢最弱，估價按年跌幅達約26%，其次是沙田第一城單位亦大減約22.6%。

根據滙豐銀行網上資料，去年該批屋苑估價全線報挫，與2021年多達17個屋苑估價攀升，形成極大反差，反映去年樓市慘淡狀況。若以按月比較，有多達7個屋苑估價連挫7個月，另有兩個項目包括牛頭角得寶花園及將軍澳新都城，更連跌8個月。整批項目中的19個最新估價，也齊創2019年4月有統計以來新低。

美孚新邨冧20%九龍最甘

而去年估價跌幅最大單位，為上述南豐新邨2座高層戶，實用面積約516方呎，估價由去年初約926萬元，跌至今年初僅約685萬元，亦為連續7個月下跌，估價一年蒸發約241萬元。中原楊文傑指出，屋苑去年12月錄8宗成交，平均實用呎價約13,406元，而今年則暫錄一宗成交，單位為12座中層D室，實用面積約516方呎，以約658萬元售出，呎價約12,752元。

至於新界區以沙田第一城估價跌得最傷，該盤16座一個實用面積約327方呎高層單位，最近估價報約493萬元，較一年前約637萬元，已累減約144萬元。不過，在防疫措施放寬及通關效應帶動下，屋苑近期價格回穩，美聯翁凱傑指出，業主在利好消息下信心轉強，屋苑500萬元以下放盤已愈來愈少，而部分兩房戶在一個月前做價約420萬至430萬元，現時同類質素叫價已調升至約480萬元水平。

同區屋苑沙田中心估價走勢同樣慘淡，該項目佳寧大廈低層單位，實用面積約301方呎，本月初估價約432萬元，按年急跌約22%。美聯陳國良指出，沙田市中心區今年已錄約10宗成交，交投明顯加快，其中，沙田中心佔兩宗，包括新寧大廈一個頂層連天台戶，成交價約478萬元，呎價約16,597元。

其他去年估價跌幅至少兩成的大型屋苑，包括將軍澳新都城、鰂魚涌康怡花園、馬鞍山新港城、荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園。其中，美孚新邨為去年估價挫幅最大的九龍盤，屋苑3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，估價按年下跌約20.1%，跌至本月初約964萬元。

此外，將軍澳蔚藍灣畔是唯一估價仍未跌穿有統計以來低位的屋苑，亦為去年跌幅最溫和，但幅度亦錄約11.4%，屋苑5座中層戶，實用面積約507方呎，估價由去年初約845萬元，下跌約96萬元，跌至今年初錄約749萬元。

美聯估今年樓價將升15%

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，去年12月底樓價經已止跌，甚至出現反彈，由於銀行參考買賣登記去進行估價，因此或會有一段短時間出現估價不足情況，但不會對買家承造按揭構成太大影響，銀行估價很快就會追回差幅。他指出，中港兩地通關等利好因素下，樓價已觸底回升，估計今年樓價將有約10至15%升幅。