【通關效應】部分業主叫價取態轉強　將軍澳連錄反價成交

通關效應推動樓市氣氛向好，部分業主叫價取態轉強，將軍澳區連錄反價成交個案，其中將軍澳廣場一個高層戶原以710萬元放售，並且提供議價空間，最終反價至723萬元成交。另同區天晉也有一房戶由930萬元，反價至945萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城本月暫錄14宗成交，平均實用呎價約15,960元，對比上月同期5宗成交顯著加快。屋苑寶山閣高層C室，實用面積約582方呎，去年6月以1,200萬元放盤，累減至920萬元獲區內用家承接，呎價約15,807元。原業主早於1978年3月以16.8萬買入單位，持貨近45年帳面獲利903.2萬元，升值約53.8倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣泓景臺8座低層H室，實用面積約477方呎，兩房間隔望內園景，減價約60萬元，以720萬元易手，呎價約15,094元。原業主於2014年10月以約477萬元購入單位，是次轉手帳面獲利243萬元，升值約43%。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭3座中層D室，實用面積約681方呎，三房間隔，放盤半年減價22萬元，成交價758萬元，呎價約11,131元。原業主於2010年8月購入單位，當時作價379萬元，持貨至今帳面賺379萬元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山中心1座高層H室，實用面積約468方呎，兩房間隔，放盤8個月累減160萬元，以640萬元成交，呎價約13,675元。原業主於2010年8月以280萬元買入上址，持貨至今帳面獲利360萬元，升值約1.3倍。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田居屋愉翠苑F座高層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，原叫價610萬元，放盤1年累減112萬元，未補價第二市場成交價498萬元，呎價約9,765元。原業主於2007年5月以137.28萬元購入上址，現帳面獲利360.72萬元或約2.6倍。

●中原歐偉基表示，大圍名城項目本月暫錄約5宗成交，項目2期盛薈3座南翼中層C室，實用面積約784方呎，三房連套房間隔，開價約1,350萬元，議價後以1,298萬元獲承接，呎價約16,556元。原業主於2015年1月以約918萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約380萬元，單位升值約41.4%。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣居屋青俊苑B座低層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔享海景，未補價第二市場叫價約480萬元，終減至450萬元易手，呎價約10,274元，新買家為白居二客。

●美聯顧耀彬指出，屯門叠茵庭1座低層G室，實用面積約499方呎，三房間隔，以537萬元售出，呎價約10,762元。原業主於2010年以195萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約342萬元，升值約1.8倍。

●祥益黃文樂表示，天水圍居屋天頌苑P座中層14室，實用面積約429方呎，兩房間隔，減價17.2萬元，獲白居二買家以252.8萬元未補價第二市場價承接，呎價約5,893元。

●美聯梁傑稱，將軍澳天晉1座低層D室，實用面積約533方呎，一房間隔，開價930萬元放售，見近期樓市好轉，反價至950萬元，與買家議價後，終以945萬元成交，呎價約17,729元。原業主於2017年5月以833萬元購入單位，現帳面獲利112萬元。

●美聯劉卓豪指出，將軍澳區睇樓氣氛熾熱，部分交投出現反價情況，其中將軍澳廣場5座高層H室，實用面積約476方呎，業主原以710萬元放售，並且提供議價空間，單位最終反價至723萬元成交，呎價約15,189元。

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