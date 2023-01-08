粉嶺北新盤單日沽46伙　啟德獲大手買家連掃3單位

新盤銷售氣氛逐步升溫，市場於周六、日(7、8日)錄得逾70宗一手成交，按周增加約兩倍。其中粉嶺北新盤今日展開新一輪賣樓，連同在售單位，單日沽出46伙。至於啟德發展區亦有新盤錄大手成交，有買家斥逾1億元連掃項目3個單位。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna周日沽46伙 套現逾2.3億

今日其中一伙成交為招標售出的特色戶，單位為E座地下2室，實用面積338方呎，附設258方呎園，成交價682.76萬元，呎價約20,200元，呎價創出項目第3期新高。林達民指出，銷情反映市民對北部都會區發展有信心，集團積極考慮在短時間內加價加推單位。

此外，同系啟德THE HENLEY今日亦沽1伙，單位為3A座22樓C室，實用面積367方呎，以1,041.48萬元售出，呎價約28,378元。

●啟德澐璟沽出4伙套現1.9億 有大手客連購3個三房單位

據項目成交紀錄冊，上述大手成交單位分別為6座22、23及27樓A室，實用面積均950方呎，售價介乎3,200.3萬至3,618萬元，呎價約3,3687至38,084元。

另外一宗成交為四房連三套房大單位，項目1座16樓A室，實用面積2,088方呎，以8,999.3萬元售出，呎價約43,100元。

●利奧坊‧壹隅連沽兩伙涉1074萬元

另一伙為開放式單位，項目1座27樓N室，實用面積206方呎，以496.98萬元售出，呎價約24,125元。