調查：四成內地人計劃今年買樓　35%預期樓價續跌

中指研究院的一項2023年百城居民置業意願調查結果顯示，有四成受訪者計劃今年買樓，當中一半的買樓意願較去年更強。這些受訪者認為今年市場或將逐步恢復，短期低迷行情將逐步減弱，或將成為短期置業最佳時期。不過，有35%受訪者預期今年樓價下跌，比例較去年升17個百分點。

調查顯示，2023年改善買樓需求佔比達到40%，位居各類需求首位，而剛需需求佔比僅24%，呈下滑趨勢。這班計劃今年買樓的受訪者似乎會在第二、第三季入市，分別有約40%及24%表示將於第二季及第三季置業，而第一、第四季需求釋放先對較少，佔比分別為18%、11%。

不過，受訪者對今年樓價下跌預期仍較強烈，只有12%預期樓價會升，按年減少16個百分點。調查指，主要是經濟環境持續低迷、收入受到明顯影響，導致置業意願、買樓能力下滑，短期樓價信心仍相對較弱，修復仍需時。

從不同能級城市來看，北京、上海樓價預期相對較好，穩中有漲佔比較高，蘭州、福州預期房價基本保持穩定，其他城市預期相對較弱，廣州、成都、廈門、天津、貴陽、濟南、青島、重慶、武漢、鄭州、惠州、泉州等城市預期樓價穩中有降，佛山、安慶、蚌埠預計較差，下跌佔比較高。

值得留意的是，約76%佔比的受訪者表示自己所在城市將於2023年下半年，市場才能逐步企穩修復，其中第三季佔比約為41%、第四季佔比約為35%。

該調查通過房天下網站平台、房天下經紀云、中指調查公眾號以及中指研究院各分院等渠道進行問卷收集。本次共計收集問卷近9,000份。