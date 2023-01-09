港股黑期高水300點　油價上周累跌8%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至103.84；港匯見7.8067；離岸人民幣(CNH)報6.8206；美元兌日圓處131.92；歐元報1.0653，英鎊報1.2112。金價靠穩，處1,868.58美元。油價穩升，布油報78.81美元，紐油報74.02美元。比特幣升0.6%至1.7萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水300點。

●投資者憧憬聯儲局可能放慢加息步伐，美股上周五(6日)升幅顯著。道指收報33,630點，升700點或2.13%；標指收報3,895點，升86點或2.28%；納指收報10,569點，升264點或2.56%。上周累計，道指與標指均升1.4%，納指漲近1%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,354點，升362點。

●即月恒生指數夜期上周五收報21,395點，升325點，高水403點，成交19,271張。

●紐約期油上周五收報每桶73.77美元，升0.1美元或0.13%，全周累跌8.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.57美元，跌0.12美元或0.15%，全周累跌8.5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,869.7美元，升29.1美元或1.58%，全周累升2.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,699點，升66點或0.87%；德國DAX指數收報14,610點，升173點或1.2%；法國CAC指數收報6,860點，升99點或1.47%。

●內地外匯儲備連續3個月上升，去年12月底增至31,276.9億美元，但低於預期的3.15萬億美元。

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