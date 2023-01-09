3D MEDICINES超額配股權獲部分行使
2023年01月09日 07:52
東網電視更多新聞短片
3D MEDICINES(01244)宣布，於2023年1月6日，超額配股權已獲聯席代表部分行使，涉及合共41.5萬股股份，相當於任何超額配股權獲行使前，全球發售項下初步可供認購發售股份總數約2.54%，以便向Dragon Prosper Holdings歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的所有借入股份41.5萬股。超額配發股份將由公司按每股24.98港元配發及發行，公司額外籌1,040萬元。預期超額配發股份將於2023年1月11日上午9時正在聯交所主板開始上市及買賣。
另外，與全球發售有關的穩定價格期已於2023年1月6日結束。中信建投(國際)融資(穩定價格操作人)於期內採取的穩定價格行動包括根據國際發售超額分配合共41.5萬股股份，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%；根據借股協議自Dragon Prosper Holdings借入合共41.5萬股股份，以補足國際發售中的超額分配；及聯席代表於2023年1月6日就合共41.5萬股股份部分行使超額配股權。於穩定價格期內，穩定價格操作人並無出於穩定價格之目的在市場上購買或出售任何股份。
聯席代表尚未行使的部分超額配股權已於2023年1月6日失效。