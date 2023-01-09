3D MEDICINES超額配股權獲部分行使

另外，與全球發售有關的穩定價格期已於2023年1月6日結束。中信建投(國際)融資(穩定價格操作人)於期內採取的穩定價格行動包括根據國際發售超額分配合共41.5萬股股份，佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.54%；根據借股協議自Dragon Prosper Holdings借入合共41.5萬股股份，以補足國際發售中的超額分配；及聯席代表於2023年1月6日就合共41.5萬股股份部分行使超額配股權。於穩定價格期內，穩定價格操作人並無出於穩定價格之目的在市場上購買或出售任何股份。

聯席代表尚未行使的部分超額配股權已於2023年1月6日失效。