恒指曾漲近500點　阿里飆8%　港交所炒高5%

港股高開後持續升勢，恒生指數最多升過479點或2.2%，至21,470點，最新仍升420點或2%，報21,420點；國企指數亦升155點或2.1%，報7,299點；恒生科技指數則升135點或3%，報4,570點。主板成交暫約526億港元。

主要科網股拉升大市，阿里巴巴一度漲8%，重上110元，最新仍飆7.7%，至109.5元；騰訊升2.8%，兩股合共推高恒指194點。京東升0.4%，美團揚升1.4%，小米抽升逾7%，快手漲2%，而嗶哩嗶哩升3%。

藍籌股受捧，滙豐控股升2.1%。港交所曾漲5.5%，高見382.4元，現仍炒高4.8%至380元，建設銀行升0.8%，中移升1.2%；而友邦保險則逆市倒跌1.3%，

澳門周日亦開放內地及港台免新冠檢測證明入境，賭股有支持，兩大濠賭股銀河娛樂及金沙中國升3至4%，永利澳門漲7%。

【09:21】恒指升逾300點 重上兩萬一 阿里漲近4%

中港周日(8日)通關復市，港股今(9日)顯著做好，再度收復21,000點關。恒生指數高開304點或1.45%，報21,295點；國企指數高開100點或1.4%，報7,243點；恒生科技指數高開66點或1.5%，報4,497點。主板成交暫約28.66億港元。

大型科網股帶領大市，阿里巴巴漲3.9%，至105.6元，單隻貢獻恒指71點；阿里不再控制螞蟻集團，另計劃土耳其投資逾78億，建立物流樞紐及數據中心。騰訊升1.6%至355元，小米升1.7%，美團升1.3%，快手漲2.3%重上80元，嗶哩嗶哩微升0.09%，京東無升跌。

重磅股向好，滙豐控股升1.8%，港交所漲2.1%，建設銀行升1%，中移升0.8%，友邦保險升0.2%。