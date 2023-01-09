【產經直播】港股憑復常概念 仲可炒幾耐？
2023年01月09日 10:01
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中港周日(8日)多個口岸重新開放，隨着兩地正式落實首階段通關，復常利好消息逐漸被消化？港股回吐壓力有幾大？
阿里巴巴(09988)創辦人馬雲放棄螞蟻集團控制權，市場分析指，將進一步掃除監管疑慮，並為日後重新上市做好準備，剛重返「紅底股」行列的阿里，股價可否更上一層樓？
另外，中國銀保監會主席郭樹清近日受訪時稱，14間平台企業金融業務專項整改已基本完成，後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，並在國際競爭中大顯身手，消息可望對一眾科網股有幫助？
另外，郭樹清亦談及要將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。內房板塊日前已有政策利好消息，外電報道，監管部門原定要求試點房企在今年6月30日前完成降負債目標，以通過「三條紅線」考核，據報當局現正考慮將期限延長最少6個月，讓房企有更多時間化解債務風險。內房板塊上望空間仲有幾大？
國家冀促進汽車消費，惟美國龍頭電動汽車商Tesla 3個月內兩度在中國市場降價，觸發投資者憂慮銷售前景及爆減價戰，令汽車股回吐，可否趁低吸納？吉利汽車(00175)旗下高端智能電動汽車極氪，目標今年銷售翻倍至14萬輛，並計劃進軍歐洲；而比亞迪(01211)的高端品牌仰望，日前則公開首款量產車「U8」越野SUV，邊個最終跑出？
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