【產經直播】港股憑復常概念　仲可炒幾耐？

中港周日(8日)多個口岸重新開放，隨着兩地正式落實首階段通關，復常利好消息逐漸被消化？港股回吐壓力有幾大？

另外，中國銀保監會主席郭樹清近日受訪時稱，14間平台企業金融業務專項整改已基本完成，後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營，並在國際競爭中大顯身手，消息可望對一眾科網股有幫助？

另外，郭樹清亦談及要將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。內房板塊日前已有政策利好消息，外電報道，監管部門原定要求試點房企在今年6月30日前完成降負債目標，以通過「三條紅線」考核，據報當局現正考慮將期限延長最少6個月，讓房企有更多時間化解債務風險。內房板塊上望空間仲有幾大？

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