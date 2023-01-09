【高盛推介】港交所創半年新高　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由2023年第一個交易日起計連升5日，周一(9日)高開約2.1%後升幅擴大，最高見382.4港元，創半年新高。現報379元，升約4.6%，目前為連續第5日上升，累計至今升約12%，跑贏大市。有券商指就內地在疫情中重新開放，看好多隻將因此受惠的股份，當中包括港交所。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周二及三共錄得約540萬元資金流入後，上周四及五獲資金轉向沽出。淡倉於過去5個交易日共錄得約2,080萬元資金流入。

港交購21960，行使價425元，2023年3月23日到期，實際槓桿9.8倍，貼價。

港交購18815，行使價451.38元，2023年3月27日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿、低面值。

港交牛67871，收回價320元，行使價318元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價牛證中街貨最低。

港交沽29856，行使價319.8元，2023年3月20日到期，實際槓桿10.1倍，貼價。

港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.8倍，低面值。

港交熊58126，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，高槓桿近熊。

港交熊52789，收回價420元，行使價422元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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