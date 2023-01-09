瑞士百達財管：加息仍會持續　歐美今年初將陷溫和衰退

瑞士百達財富管理發布2023年全球經濟和金融市場投資展望以及重點投資主題，亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉（Hugues Rialan）預計，加息仍會持續一段時間，美國和歐洲將在2023年初陷入溫和衰退。

胡表示，市場新一年釋放出不同的訊號，一方面銅等大宗商品的期貨價格及隔夜同業拆息等數據指標均顯示，全球經濟陷入衰退似乎已成定局。另一方面，隨着美國股市風險溢價下降，而高收益利差仍低於衰退水準，經濟仍有機會「軟著陸」。

隨着西方經濟逐步復甦和中國經濟逐漸重啟，該行預期，今年下半年全球國內生產總值(GDP)增長將出現反彈，對2023年全球GDP增長的整體預測為2.5%，低於2022年的3%。該行預計，2023年美國GDP將下降0.2%，歐元區經濟增速將從2022年的3.3%下降到2023年的-0.2%。2023年中國經濟增長預期將溫和回升，GDP增速的預測維持在4.5%，高於2022年2.8%的預期。

該行表示，去年各個資產類別波動高企屢見不鮮，如此情況或將持續，但波動性意味著積極主動的投資策略將愈顯重要。該行相信市場對債券的興趣將持續增加，60/40投資組合策略將再度受到青睞，多元資產策略的價值亦將重新獲得肯定。實際收益率的上升更為政府債券和信貸帶來一系列新機遇。

胡冠廉續稱，股票方面，考慮到股票風險溢價的差異，預計估值較低的市場將跑贏美國大型股。而私募資產仍將是多元資產策略中不可或缺的一部分，估值相對下降表明對於關注長周期的早期投資者而言，未來數年可能是不錯的初始投資年份。