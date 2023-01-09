瑞士百達財管：加息仍會持續 歐美今年初將陷溫和衰退
2023年01月09日 12:00
東網電視更多新聞短片
瑞士百達財富管理亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉（Hugues Rialan）
瑞士百達財富管理發布2023年全球經濟和金融市場投資展望以及重點投資主題，亞洲首席投資官兼全權委託投資組合管理主管胡冠廉（Hugues Rialan）預計，加息仍會持續一段時間，美國和歐洲將在2023年初陷入溫和衰退。
胡表示，市場新一年釋放出不同的訊號，一方面銅等大宗商品的期貨價格及隔夜同業拆息等數據指標均顯示，全球經濟陷入衰退似乎已成定局。另一方面，隨着美國股市風險溢價下降，而高收益利差仍低於衰退水準，經濟仍有機會「軟著陸」。
隨着西方經濟逐步復甦和中國經濟逐漸重啟，該行預期，今年下半年全球國內生產總值(GDP)增長將出現反彈，對2023年全球GDP增長的整體預測為2.5%，低於2022年的3%。該行預計，2023年美國GDP將下降0.2%，歐元區經濟增速將從2022年的3.3%下降到2023年的-0.2%。2023年中國經濟增長預期將溫和回升，GDP增速的預測維持在4.5%，高於2022年2.8%的預期。
該行表示，去年各個資產類別波動高企屢見不鮮，如此情況或將持續，但波動性意味著積極主動的投資策略將愈顯重要。該行相信市場對債券的興趣將持續增加，60/40投資組合策略將再度受到青睞，多元資產策略的價值亦將重新獲得肯定。實際收益率的上升更為政府債券和信貸帶來一系列新機遇。
胡冠廉續稱，股票方面，考慮到股票風險溢價的差異，預計估值較低的市場將跑贏美國大型股。而私募資產仍將是多元資產策略中不可或缺的一部分，估值相對下降表明對於關注長周期的早期投資者而言，未來數年可能是不錯的初始投資年份。