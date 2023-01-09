陳偉明：港股短期有機會升至22000點

踏入2023年，港股終於擺脫上年12月份的橫行格局，在中港兩地通關的消息帶動下，恒指上周二(3日)假期復市後連升3天，不但重上兩萬關，更向上突破「牛熊分界綫」的250天線，並於上周四(5日)高見21,396點。港股上周五(6日)雖似有獲利回吐迹象，但美國再炒放慢加息步伐而大升帶動恒指今早再度破頂逼近21,500點關。

港股上年10月尾在14,597點見底，隨着美國去年10、11月通脹數據回落，市場開始預期利率快將見頂，加上內地政策轉向放棄「動態清零」改為「與疫共存」，市場炒內地經濟重啟，外資重新配置中港股市，恒指去年最後兩個月一口氣由全年低位14,597點反彈至12月高位20,999點，反彈逾5,500點(大約升38%)，科技及復常概念爆升。

港股12月在兩萬點心理關口悶市橫行上落近1個月後，上星期偷步炒通關已在19,303低位再升逾2,000點，不少投資者預期當中港昨(8日)正式通關後，港股很大機會借好消息出貨，恒指21,500關阻力重重，但美國最新工資增幅明顯放緩，憧憬美國放慢加息步伐下，美國債息回落，美元回軟，人仔走强，中港炒復常下，港股短期內仍有機會升至22,000點。目前高追正股當然有風險，但投機者可考慮利用期權長倉小注博大贏的特性，極小注Long Call即月價外600點恒指期權。至於穩健投資者則可考慮耐心等待港股回吐至250天線留下，再分注Short Put吸納受惠於復常概念的本地收租股。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明