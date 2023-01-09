富達強積金：今年市況續存不確定性　亞洲市場具吸引力

富達認為亞洲市場具吸引力，隨着內地放寬防疫措施及對房地產的支持政策，料利好中國及香港市場前景。

去年香港強積金的整體表現受一連串衝擊所影響，平均回報為負15.8%，當中保守型基金錄得正回報。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，去年整體強積金表現未如理想，預料2023年的市況將繼續受大環境的不確定性影響，因此持續分散投資相當重要。現時強積金有多項資產類別投資於不同市場的成分基金，成員可按自身的風險承受能力及個人需要作出選擇。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，隨着愈來愈多迹象顯示通脹或已見頂，各國央行亦開始減慢加息步伐，預料環球股市可望短暫回升，惟經濟增長的不確定性仍在。

該行指，正密切留意通脹與加息前景，若市場再有負面消息傳出或企業盈利下調，或需考慮調配風險資產比例。現時股票和債券的相關性仍然較高，意味投資者應更留意分散風險的效果。但隨着國債和投資級別債券正重新定價，其防禦性和收益率亦具投資吸引力。當中，投資級別債的利差更具收益潛力。

亞洲區各地經濟活動重啟及預期減慢加息步伐，令亞洲市場更具吸引力，該行對亞洲股市維持樂觀看法。鑑於亞洲逐步重啟經濟活動及大宗商品價格走勢回落，該行相對看好一些東盟國家。惟全球科技業正處於周期性放緩，或會影響企業盈利，尤其對以科技出口為主的韓國和台灣。

此外，該行對日本市場亦持觀望態度。另邊廂，內地政府近日放寬防疫措施及對房地產的支持政策，有利中國及香港市場前景，預料放寬防疫措施將帶動人員及貨物流動，因而帶動經濟增長及企業盈利。