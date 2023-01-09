奧思：上半年內地客美容服務預約料返疫前水平

至於本地客情況，他表示，去年第四季隨着本港放寬部分防疫限制，以及接種率上升等因素，5至7月旗下美容院出現「報復式消費」，2022年第四季本地客預約已回復疫前水平。

其中，人均消費較高的醫學美容中心為銅鑼灣和尖沙咀店，客戶平均花費2.8萬至3萬元，將軍澳及旺角分店則在2.5萬元水平。

集團在上財年積極擴展業務，在香港、澳門和內地新增10間分店，主要看中疫期間商業旅遊區舖位租金調整達30至40%。

去年10月集團在銅鑼灣新開設一間醫學美容中心，佔地約7,000平方呎，譚肇基指，銅鑼灣新店包括租金和美容儀器等資本開支涉約2,800萬元，料隨着本港開關吸引更多旅客來港，分店營運將積極正面。

內地業務拓展方面，譚稱，正在大灣區尋找適合地點開分店，有望今、明兩年成事，料包括深圳等市場發展成熟後，人均消費有望超越本港市場。

集團收入來源主要來自美容服務，截至2022年9月底止去年度，美容服務和產品銷售收佔比約8比2。譚指，將繼續物色包括日本和韓國等各地美容品牌，務求多元化產品組合。

他又指，目前集團約有逾1,000名員工，料將繼續聘請更多人手應付需求。