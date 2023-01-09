港府：正測試虛擬資產技術優勢　探索金融市場應用情況

香港積極建立虛擬資產中心，本港財金官員出席活動時透露，政府和監管機構正進行多個試點項目，測試虛擬資產技術優勢及探索其在金融市場的進一步應用的情況，包括把政府發行的綠色債券代幣化，供機構投資者認購，以及中央銀行數字貨幣eHKD的跨境應用，認為即使有關項目是「一小步」，但展示了港府與全球虛擬資產社群一起探索金融創新的承諾和決心。

至於本港虛擬資產服務提供者發牌制度將於今年6月起正式實施，虛擬資產交易所在反洗黑錢、反恐融資和投資者保護方面的要求與目前適用於傳統金融機構的要求保持一致，相信能為虛擬資產交易所提供一定程度的市場認可。在滿足相關監管條件下，金融中介機構和銀行在為客戶提供交易服務時將能夠與獲發牌的虛擬資產交易所合作，形容「虛與實的結合與聯動，提供了新土壤」，醞釀出新模式、新市場、新機遇，相信將會造就一批新的成功者。

他提到，在過去幾年，香港在金融科技領域發展迅速，是區內最富活力的金融科技生態系統之一。至於虛擬資產業也正起步穩妥發展，香港證監會已經批出兩個虛擬交易所牌照，而首個虛擬資產交易所買賣基金(ETF)最近成功上市，有信心香港很快會發展出一個蓬勃的虛擬資產生態圈。

他重申，如果缺乏對虛擬資產和交易適切監管，所謂「搭便車」（free-rider）的問題，會嚴重削弱行業發展的可持續性。因此，為市場提供適切、合符比例的監管，以釋放Web3以及其他技術的潛力，讓它們可以提高不同環節、不同層面的經濟、金融以及其他商貿活動的效率和透明度，讓實體經濟、投資者和市民都受惠，並確保Web3和虛擬資產在蓬勃發展的同時，不會在金融穩定、投資者保障、監管不當資金活動等方面造成風險缺口。